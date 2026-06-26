Astro da série 'Alice in Borderland', da Netflix, Nijiro Murakami é suspeito de agredir ex-namorada no Japão - Reprodução / Instagram

Astro da série 'Alice in Borderland', da Netflix, Nijiro Murakami é suspeito de agredir ex-namorada no JapãoReprodução / Instagram

Publicado 26/06/2026 14:33

Rio - O ator japonês Nijiro Murakami, conhecido internacionalmente por interpretar Chishiya na série "Alice in Borderland", da Netflix, está sendo investigado por suspeita de violência contra uma ex-namorada. O artista de 29 anos foi encaminhado ao Ministério Público após a conclusão da investigação conduzida pela Polícia Metropolitana de Tóquio.



De acordo com informações divulgadas pelo portal japonês "Livedoor News", os episódios teriam acontecido entre março e maio de 2024, na residência do ator, localizada no bairro de Shibuya, na capital do Japão. A denúncia foi registrada pela vítima, que não teve a identidade revelada, no início deste ano.



As autoridades investigam quatro supostos episódios de agressão que teriam provocado ferimentos considerados graves, com tempo de recuperação superior a um mês. Entre os relatos apresentados pela vítima estão puxões de cabelo, agressões no rosto e golpes que a teriam lançado contra uma janela.



Ainda segundo a imprensa local, durante depoimento voluntário à polícia, Murakami teria admitido ter machucado a ex-companheira. "Não há dúvida de que eu a machuquei", teria declarado às autoridades.



Com o encaminhamento do caso ao Ministério Público, caberá agora aos promotores decidir se apresentarão denúncia formal contra o ator.



Nijiro ganhou projeção internacional com "Alice in Borderland", sucesso da Netflix baseado no mangá homônimo. Ao longo da carreira, também integrou o elenco do drama "Come Come Everybody" e recebeu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Japan Academy Film Prize, principal premiação de cinema do Japão.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Mylena Moura