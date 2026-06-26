Millie Bobby Brown relata período de depressão leve após fim de produção da Netflix Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown fala sobre depressão após fim de 'Stranger Things'
Atriz revelou que enfrentou um período difícil com fim de produção na qual trabalhou por cerca de uma década
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