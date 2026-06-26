Millie Bobby Brown relata período de depressão leve após fim de produção da Netflix - Reprodução/Instagram

Millie Bobby Brown relata período de depressão leve após fim de produção da Netflix Reprodução/Instagram

Publicado 26/06/2026 13:38

Rio – Millie Bobby Brown, de 22 anos, contou sobre momento difícil após encerramento da série “Stranger Things”. A atriz revelou ter passado por um período de depressão com o fim da produção em entrevista ao programa de podcast "Happy Sad Confused".

Ela explicou que não imaginava que o término da série fosse a afetar de maneira tão profunda. "Entrei em uma espécie de depressão leve. Foi muito difícil para mim. Eu não esperava me sentir assim depois do fim da série. Sou uma pessoa muito 'para cima'", disse.

Bobby Brown afirmou ter procurado os colegas de elenco após o encerramento para garantir que ainda manteriam a amizade. "Eles provavelmente acharam que eu estava louca. Eu perguntava: ‘Nós ainda somos amigos, né? Vocês não vão parar de falar comigo agora, vão?’. Eu dizia: ‘Desculpa se alguma vez eu te magoei’, tentando consertar qualquer coisa. 'Já estamos juntos há dez anos e eu realmente quero que continuemos amigos. Vocês são como irmãos para mim'".

Criada por Matt e Ross Duffer, a série “Stranger Things” estreou em 15 de julho de 2016, nos Estados Unidos, na plataforma de streaming Netflix, e foi finalizada com o lançamento de seu episódio final em 31 de dezembro de 2025.