Thaila Ayala posa de biquíni e recebe elogios - Reprodução / Instagram

Thaila Ayala posa de biquíni e recebe elogiosReprodução / Instagram

Publicado 26/06/2026 11:33

Rio - Brasileira! Thaila Ayala, de 40 anos, compartilhou nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (26), um compilado de registros curtindo dia de praia em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. Em clima de Copa do Mundo, a atriz apostou em um biquíni verde-amarelo.

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"Seguimos uniformizadas", escreveu a artista, na legenda da publicação. Thaila posou em diversos cenários praianos, inclusive em frente ao mar paradisíaco. Ela também aproveitou um momento de descanso numa espreguiçadeira. Além disso, compôs o look - feito de crochê - com acessórios, como óculos escuros e saída de praia. Nos stories da mesma rede social, mostrou mais um visual nas cores do Brasil, feito do mesma material.

Os seguidores não pouparam elogios. "Maravilhosa", comentou uma admiradora. "Oh, mulher linda", disse uma seguidora. "Esse biquíni está 'babado'", expressou mais alguém. "Divina", exaltou outra pessoa. "É muita beleza para uma mulher só", opinou mais alguém.

Thaila viajou para um dos países sedes do Campeonato Mundial para acompanhar os jogos. A artista está se divertindo ao lado de amigos e do marido, o ator Renato Góes. O casal é pai de Francisco, de 4 anos, e Tereza, de 3. Pela primeira vez na história, o torneio também acontece em mais dois países: México e Canadá.