Tati Dias irá subir ao altar com Lauana Prado no fim de semana - Reprodução/Instagram

Tati Dias irá subir ao altar com Lauana Prado no fim de semana Reprodução/Instagram

Publicado 26/06/2026 16:45

Rio - Lauana Prado e Tati Dias causaram surpresa ao anunciar que irão se casar neste fim de semana. O casal revelou a novidade em uma aparição no Instagram Stories nesta sexta-feira (26) e explicou o motivo de manter em segredo a decisão, tomada há aproximadamente um mês.

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"Acho que chegou o momento de falar para vocês que a gente vai se casar!", comunicou a influenciadora. Grávida de 8 meses, a cantora não escondeu a felicidade com o momento especial. "Agora é sério, a gente vai casar mesmo", disse Lauana.

"A gente já falou isso outras vezes para vocês, mas agora, de fato, chegou o final de semana do nosso casamento. A gente não compartilhou tudo porque foi tudo uma grande confusão, né? A gente decidiu fazer essa festa de casamento há um mês e a gente organizou o casamento em um mês", contou Tati.

Relacionamento

Lauana e Tati ficaram noivas em junho de 2025, durante uma viagem à Praia do Forte, na Bahia. As duas assumiram o relacionamento em 2024, após de se conhecerem pela internet e viverem alguns meses de romance longe dos holofotes.

Em janeiro deste ano, a influenciadora e a cantora anunciaram o término do noivado. Meses depois, no entanto, elas reataram a relação e voltaram a aparecer juntas nas redes sociais.