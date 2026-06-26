Sabrina Sato mostrou barriguinha da nova gestação - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato mostrou barriguinha da nova gestação Reprodução/Instagram

Publicado 26/06/2026 20:22

Rio - Sabrina Sato, de 45 anos, deixou a barriguinha da nova gestação à mostra em clique publicado no Instagram Stories, na noite desta sexta-feira (26). Mãe de Zoe, de 7 anos, a apresentadora espera o primeiro filho do relacionamento com Nicolas Prattes.

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A ex-BBB comentou, ainda, a reação da primogênita ao saber que a mãe espera mais um filho. "Engraçado é que, ela saber que vai ganhar um irmão ou uma irmã, que está chegando um bebê, deu uma segurança para ela, um sentimento tão bom, tão positivo. Vou contar para vocês como contei que estava grávida", disse.

Sabrina explicou o motivo de não revelar de imediato a gravidez para os amigos e familiares. "Ninguém sabia, escondemos dos amigos, da família inteira, de todo mundo. Pensamos: 'Como vamos contar para a Zoe?'. Uma hora ou outra, ela ia descobrir, porque estava me vendo toda hora, observando as mudanças e os hormônios que estava tomando".

A apresentadora contou que o marido comprou um bolo com a frase "promovida a irmã mais velha" e uma camisa personalizada para Zoe. "Falamos que Deus tinha escutado a gente. que estávamos realizando um grande sonho e ela nunca mais estaria sozinha. Contamos que ela ganharia um bebê para ajudar a criar e amar, sem perder nada do espaço dela, porque esse amor só aumentaria", relatou Sato.