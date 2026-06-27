João Vicente de Castro revela discussão com ator da Globo após comentário em rede social - Reprodução

João Vicente de Castro revela discussão com ator da Globo após comentário em rede socialReprodução

Publicado 27/06/2026 09:00

Rio - João Vicente de Castro revelou que já protagonizou uma discussão com um ator da Globo após interpretar de forma equivocada um comentário publicado nas redes sociais. O episódio aconteceu quando o artista, que já teve relacionamentos com Cleo Pires e Sabrina Sato, namorava uma mulher que também despertava o interesse do colega.

Durante participação no podcast Não Importa, João explicou que o ator comentou em uma publicação da então namorada dizendo que um dia seria "galo" como ele. Convencido de que a mensagem era uma provocação, decidiu tirar satisfações assim que encontrou o colega no Projac.

"Encontrei esse rapaz no Projac e dei-lhe uma prensa: 'Que porra é essa de galo?'. Ele me disse: 'Não é galo, era galã. Errei'. Eu falei: 'Galã o caralh*'. Fiz o fuzuê. Não quis ouvir. Sabe quando você já fez a merda? Eu já tinha escalado!", relembrou.

Depois da discussão, João percebeu que tudo havia começado por um mal-entendido e admitiu que se arrependeu da forma como reagiu. O outro ator chegou a bloqueá-lo nas redes sociais após o episódio.

Algum tempo depois, porém, os dois voltaram a conversar. Segundo João, o colega enviou uma mensagem dizendo que também lamentava o ocorrido, gesto que ele interpretou como uma demonstração de generosidade.

"Ele me bloqueou das redes sociais. Quando saiu o vídeo do arrependimento, semanas atrás, ele mandou uma mensagem: 'Eu me arrependo daquele dia'. Eu falei: 'Também me arrependo'. Ele foi generoso para me desbloquear e mandar a mensagem. Nossa última conversa tinha sido uma briga intensa e a seguinte foi um pedido de desculpas. Somos amigos agora", concluiu.