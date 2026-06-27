Lore Improta comemora primeiro mês de Levi com festa que mistura São João, Copa e Pica-PauReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - O primeiro mês de vida de Levi ganhou uma comemoração cheia de criatividade. Na úitlma sexta-feira (26), Lore Improta compartilhou nas redes sociais os detalhes da festa preparada para celebrar o mêsversário do segundo filho com Léo Santana.
Para a ocasião, a dançarina apostou em uma combinação inusitada de temas: o personagem Pica-Pau, elementos das festas juninas e referências à Copa do Mundo. A decoração seguiu a proposta divertida escolhida pela família.
"E o tema do 1º mêsversário não poderia deixar de ser uma mistura das boas: Pica-Pau no Arraiá da Copa!", escreveu Lore. Em outra publicação, ela completou: "1 mês do nosso meninão. Celebramos com Pica-Pau no Arraiá da Copa. Pra começar as comemorações bem irmão de Liz mesmo, misturando os temas no mêsversário".
Levi nasceu em 26 de maio. Na ocasião, Léo Santana anunciou a chegada do bebê por meio das redes sociais e compartilhou um registro em que exibia a marca do pezinho do filho carimbada na palma de sua mão, enquanto aparecia sorridente diante da câmera.
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Lore Improta comemora primeiro mês de Levi com festa que mistura São João, Copa e Pica-Pau
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