Lore Improta comemora primeiro mês de Levi com festa que mistura São João, Copa e Pica-Pau - Reprodução Instagram

Lore Improta comemora primeiro mês de Levi com festa que mistura São João, Copa e Pica-PauReprodução Instagram

Publicado 27/06/2026 07:00

Rio - O primeiro mês de vida de Levi ganhou uma comemoração cheia de criatividade. Na úitlma sexta-feira (26), Lore Improta compartilhou nas redes sociais os detalhes da festa preparada para celebrar o mêsversário do segundo filho com Léo Santana.

Para a ocasião, a dançarina apostou em uma combinação inusitada de temas: o personagem Pica-Pau, elementos das festas juninas e referências à Copa do Mundo. A decoração seguiu a proposta divertida escolhida pela família.

"E o tema do 1º mêsversário não poderia deixar de ser uma mistura das boas: Pica-Pau no Arraiá da Copa!", escreveu Lore. Em outra publicação, ela completou: "1 mês do nosso meninão. Celebramos com Pica-Pau no Arraiá da Copa. Pra começar as comemorações bem irmão de Liz mesmo, misturando os temas no mêsversário".

Levi nasceu em 26 de maio. Na ocasião, Léo Santana anunciou a chegada do bebê por meio das redes sociais e compartilhou um registro em que exibia a marca do pezinho do filho carimbada na palma de sua mão, enquanto aparecia sorridente diante da câmera.