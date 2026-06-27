Foto de Neymar sem aliança em balada de Nova York repercute nas redes sociais - Reprodução Instagram

Foto de Neymar sem aliança em balada de Nova York repercute nas redes sociaisReprodução Instagram

Publicado 27/06/2026 21:52

Rio - Um registro de Neymar Jr. durante uma noite em uma balada de Nova York movimentou as redes sociais. O motivo foi a ausência da aliança de compromisso com Bruna Biancardi em uma das fotos feitas durante o passeio, enquanto a influenciadora permaneceu em Miami com as filhas, Mavie e Mel.

Antes de ir à casa noturna Chez Margaux, o camisa 10 da Seleção Brasileira havia posado em uma loja de grife exibindo a joia na mão. Horas depois, em uma foto compartilhada pelo DJ da balada, Neymar apareceu novamente, mas sem a aliança. O atacante Matheus Cunha também esteve no local e posou ao lado do músico.

O detalhe gerou debate entre os seguidores. Enquanto alguns acreditaram que o jogador retirou a aliança por segurança, para evitar perdas ou furtos, outros questionaram a justificativa, já que ele continuava usando relógio e outras joias. Neymar e Bruna utilizam alianças personalizadas, cravejadas de diamantes, desde abril de 2025.

Durante a folga do atleta, Bruna Biancardi permaneceu em Miami, onde está hospedada com as filhas, familiares e amigos. Antes da partida do Brasil pela Copa do Mundo de 2026, a influenciadora reuniu pessoas próximas para um churrasco na mansão alugada pela família.