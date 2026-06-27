Priscilla Monroy reaparece ao lado de Cowboy após polêmica e fala sobre perdão no relacionamento - Reprodução Instagram

Priscilla Monroy reaparece ao lado de Cowboy após polêmica e fala sobre perdão no relacionamentoReprodução Instagram

Publicado 27/06/2026 11:00

Rio - Priscilla Monroy voltou a aparecer ao lado de Alberto Cowboy nas redes sociais nesta sexta-feira (26). Em clima de romance, a influenciadora publicou fotos com o marido e compartilhou uma reflexão sobre diálogo e perdão, semanas após o casal enfrentar uma polêmica.



"As pessoas estão aprendendo a ir embora. Eu ainda quero aprender a ficar. Porque o amor não acaba no primeiro erro. Ele cresce quando duas pessoas escolhem conversar em vez de desistir. Que a gente se perdoe mil vezes, mas nunca desista um do outro", escreveu.

Entenda o caso



No início de junho, Priscilla Monroy e Alberto Cowboy se envolveram em uma polêmica após um vídeo que mostrava uma discussão entre os dois repercutir nas redes sociais. O motivo do desentendimento não foi revelado pelo casal.



Após a repercussão, Priscilla afirmou que conflitos fazem parte de qualquer relacionamento, pediu respeito à privacidade dos dois e disse que não alimentaria especulações sobre o assunto.



Cowboy também se pronunciou e afirmou que a discussão aconteceu dentro do quarto do casal e foi gravada e divulgada por terceiros sem autorização. Segundo o ex-BBB, divergências são comuns em qualquer relacionamento e não definem a história construída pelos dois.