Luciano Huck se despede de Virginia Fonseca no 'Domingão' e diz: 'Ganhei uma amiga' - Reprodução Instagram

Luciano Huck se despede de Virginia Fonseca no 'Domingão' e diz: 'Ganhei uma amiga'Reprodução Instagram

Publicado 27/06/2026 10:00

Rio - Após o encerramento da participação de Virginia Fonseca na cobertura da primeira fase da Copa do Mundo de 2026 no "Domingão", Luciano Huck usou as redes sociais para homenagear a influenciadora. O apresentador fez um agradecimento público, elogiou a parceria entre os dois e afirmou que espera recebê-la novamente na atração.

"Virginia, adorei você no Domingão. Vira e mexe você vai estar por lá. Basta querer. As portas estarão sempre escancaradas. Combinamos o que ia rolar nessa primeira fase da Copa, e rolou. Foi divertido", escreveu.

Na sequência, Huck destacou o carinho que passou a nutrir pela influenciadora e brincou sobre as dicas que recebeu para melhorar sua presença nas redes sociais.

"Obrigado pela confiança e pelo carinho de sempre comigo e com a nossa família. Vamos seguir torcendo muito pelo Hexa. E, nessa história toda, eu já ganhei algo que valorizo demais: uma amiga. Ah... prof, não desisti das nossas aulas de influencer", completou.

Virginia respondeu à publicação pouco depois e reforçou que a experiência atendeu às expectativas dos dois.

"Estamos juntos sempre, Lu!! Tenho um carinho enorme por você e por sua família!! Entregamos o que foi combinado e vamos seguir nas aulas, viu?!", escreveu a influenciadora.