Rayane Figliuzzi reencontra Belo em Portugal e aposta em look com transparência - Reprodução

Rayane Figliuzzi reencontra Belo em Portugal e aposta em look com transparênciaReprodução

Publicado 27/06/2026 08:00

Rio - Rayane Figliuzzi marcou presença no show de Belo, realizado em Portugal, na última sexta-feira (26). A influenciadora compartilhou nas redes sociais registros da produção escolhida para acompanhar a apresentação do namorado e chamou a atenção pelo look com transparência e aplicações de brilho.

A empresária está passando uma temporada na Europa ao lado do filho, Zion. Durante a viagem, ela tem dividido com os seguidores momentos de passeios, encontros com familiares que vivem no continente e o dia a dia ao lado do menino.

Antes do show, Rayane mostrou os bastidores da preparação para a noite e exibiu o visual escolhido para prestigiar o cantor.

O casal também trocou declarações nas redes sociais. Nos Stories do Instagram, Belo publicou uma foto da namorada e escreveu: "Meu amor. Minha musa da Europa", acompanhando a mensagem com emojis de coração.