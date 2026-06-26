Maraisa celebrou 3 anos ao lado de Fernando Mocó - Reprodução/Instagram

Maraisa celebrou 3 anos ao lado de Fernando MocóReprodução/Instagram

Publicado 26/06/2026 18:58

Rio - Maraisa compartilhou uma série de fotos, nesta sexta-feira (26), para celebrar 3 anos da relação com Fernando Mocó. O relacionamento da sertaneja com o empresário foi marcado por idas e vindas até a última reconciliação em novembro de 2025.

fotogaleria

"Hoje, celebramos três anos de uma história que Deus escreveu com tanto carinho. Três anos de amor, de cumplicidade, de aprendizado e de mãos dadas, enfrentando a vida juntos. Obrigada por ser meu porto seguro, meu melhor amigo, meu companheiro de todas as horas", iniciou o texto.

A cantora destacou a cumplicidade com o empresário ao longo do relacionamento. "Ao seu lado descobri que o amor verdadeiro está nos pequenos gestos, no cuidado diário, nas conversas, nos abraços que acalmam e na certeza de que nunca preciso caminhar sozinha. Você faz meus dias mais leves, meus sonhos mais bonitos e meu coração mais feliz".

Maraisa demonstrou otimismo com o futuro junto de Fernando Mocó. "Que venham muitos outros capítulos da nossa história, sempre com respeito, parceria, cumplicidade e muito amor. Escolheria você de novo, e de novo, em todas as vezes. Eu te amo. Feliz aniversário de namoro, meu amor! Que esses três anos sejam apenas o começo de uma vida inteira ao seu lado", concluiu.