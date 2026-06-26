Thiago Lacerda e Giovanna Grigio surpreendem web por diferença de altura em fotos de nova novela - Beatriz Damy/TV Globo

Thiago Lacerda e Giovanna Grigio surpreendem web por diferença de altura em fotos de nova novelaBeatriz Damy/TV Globo

Publicado 26/06/2026 17:21 | Atualizado 26/06/2026 17:22

Rio - As primeiras imagens promocionais de "Por Você", próxima novela das 19h da TV Globo, movimentaram as redes sociais nesta sexta-feira (26). Um dos assuntos mais comentados foi a diferença de altura entre Thiago Lacerda e Giovanna Grigio, que interpretarão pai e filha na trama.

No folhetim, Thiago dará vida ao advogado Gabriel Jordão, enquanto Giovanna será Leandra, uma jovem médica. Fora da ficção, os atores têm 33 centímetros de diferença de altura: ele mede 1,93 m, e ela, 1,60 m.

A característica não passou despercebida pelos internautas. "Que bom que a Giovanna e o Thiago vão voltar às novelas", comentou um usuário da rede X. Outro brincou: "A Giovanna vai precisar subir em um banquinho para aparecer nas cenas com o Thiago".

Com estreia prevista para 31 de agosto, "Por Você" substituirá "Coração Acelerado" na faixa das sete. O trabalho marca o retorno de Giovanna Grigio às novelas da Globo após "Malhação – Viva a Diferença", exibida entre 2017 e 2018. Já Thiago Lacerda volta ao horário depois de integrar o elenco de "Amor Perfeito", em 2023.

Além da dupla, o núcleo familiar da personagem Leandra contará com Alinne Moraes, no papel de Vanessa, e Renata Sorrah, que interpretará Pérola, mãe e avó da jovem, respectivamente.