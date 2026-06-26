Juliette nega gravidez e revela suspeita de endometriose após exames - Reprodução / Instagram

Juliette nega gravidez e revela suspeita de endometriose após examesReprodução / Instagram

Publicado 26/06/2026 14:16

Rio - Juliette usou as redes sociais nesta sexta-feira (26) para colocar fim aos rumores de uma possível gravidez. A apresentadora e ex-BBB negou que esteja esperando um filho do noivo, Kaique Cerveny, e aproveitou para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde. A artista explicou que passou por uma série de exames após apresentar alterações no fígado e no pâncreas, que levantaram a suspeita de endometriose.

No stories do Instagram, Juliette contou que começou a investigação médica depois de identificar mudanças nos exames hepáticos. "Eu estava com um probleminha no fígado e também com as enzimas do pâncreas alteradas. Fiz vários exames e apareceu uma possível endometriose", revelou.

A artista afirmou que o resultado surpreendeu tanto ela quanto a equipe médica, já que nunca havia recebido esse diagnóstico. Segundo Juliette, ela mantém acompanhamento ginecológico frequente e realiza check-ups regularmente, além de já ter feito o congelamento de óvulos.

Apesar da suspeita, a cantora explicou que o diagnóstico ainda não está confirmado. Ela informou que sua ginecologista pediu novos exames para verificar se a condição realmente existe.

Juliette também comentou que tem sentido o corpo mais inchado nos últimos dias, mas ainda não sabe se o sintoma está relacionado às alterações no fígado, ao pâncreas ou à possível endometriose. A ex-BBB reforçou que segue em acompanhamento médico para esclarecer a origem do problema e definir o tratamento, caso o diagnóstico seja confirmado.