Dua Lipa e Callum Turner aproveitam lua de mel na Itália Reprodução/Instagram
Entre as fotos, o casal aparece visitando praias, cachoeiras, restaurantes, lendo livros e até mesmo no Coliseu, símbolo romano. Em legenda, a artista escreveu: “Roadtripping”, em português, viajando pela estrada.
Dua e Callum oficializaram a união no final de maio, e realizaram a cerimônia de casamento no início de junho, quando fecharam uma vila italiana para realizarem três dias de festa para o matrimônio.
Nomes como Elton John, Charli XCX e Troye Sivan estiveram presentes em comemoração junto à cantora e o ator.
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