Dua Lipa e Callum Turner aproveitam lua de mel na Itália - Reprodução/Instagram

Dua Lipa e Callum Turner aproveitam lua de mel na Itália Reprodução/Instagram

Publicado 26/06/2026 15:36

Rio – Dua Lipa, de 30 anos, compartilhou imagens da lua de mel com o ator Callum Turner, de 36, na Itália. A cantora publicou os registros em suas redes sociais, nesta sexta-feira (26).



Entre as fotos, o casal aparece visitando praias, cachoeiras, restaurantes, lendo livros e até mesmo no Coliseu, símbolo romano. Em legenda, a artista escreveu: “Roadtripping”, em português, viajando pela estrada.



Dua e Callum oficializaram a união no final de maio, e realizaram a cerimônia de casamento no início de junho, quando fecharam uma vila italiana para realizarem três dias de festa para o matrimônio.



Nomes como Elton John, Charli XCX e Troye Sivan estiveram presentes em comemoração junto à cantora e o ator.