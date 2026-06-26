Fernanda Lima comemora aniversário de 49 anos e compartilha celebração em casa - Reprodução / Instagram

Fernanda Lima comemora aniversário de 49 anos e compartilha celebração em casaReprodução / Instagram

Publicado 26/06/2026 13:44

Rio - Fernanda Lima celebrou a chegada dos 49 anos de forma discreta e ao lado da família. A apresentadora compartilhou, nesta sexta-feira (26), um vídeo no Instagram da comemoração intimista realizada em casa, com direito a bolo, parabéns e a presença do marido, Rodrigo Hilbert, e dos filhos.



Na legenda da publicação, Fernanda refletiu sobre o novo ciclo e fez um agradecimento pela fase que vive. "Não ligo para aniversário, mas ligo! 49 anos de pura realização, saúde, amor, alegria e vontade de viver. Obrigada por eu amar ser amada, meu universo", escreveu.

Nas imagens, a família aparece reunida na sala de jantar durante uma celebração simples, que marcou o início de mais um ano na vida de Fernanda.



Longe da televisão nos últimos anos, a apresentadora tem dedicado sua carreira ao podcast e a outros projetos pessoais. Casada com Rodrigo Hilbert há mais de duas décadas, ela é mãe dos gêmeos João e Francisco e da caçula Maria Manoela.

