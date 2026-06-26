Fernanda Lima comemora aniversário de 49 anos e compartilha celebração em casaReprodução / Instagram
Na legenda da publicação, Fernanda refletiu sobre o novo ciclo e fez um agradecimento pela fase que vive. "Não ligo para aniversário, mas ligo! 49 anos de pura realização, saúde, amor, alegria e vontade de viver. Obrigada por eu amar ser amada, meu universo", escreveu.
Longe da televisão nos últimos anos, a apresentadora tem dedicado sua carreira ao podcast e a outros projetos pessoais. Casada com Rodrigo Hilbert há mais de duas décadas, ela é mãe dos gêmeos João e Francisco e da caçula Maria Manoela.
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