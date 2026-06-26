Kelly Key mostra resultado de treino na academia e faz piada: ’A quarentona está podendo’ - Reprodução Instagram

Kelly Key mostra resultado de treino na academia e faz piada: ’A quarentona está podendo’Reprodução Instagram

Publicado 26/06/2026 18:08 | Atualizado 26/06/2026 18:09

Rio - Kelly Key divertiu os seguidores ao publicar um vídeo em que reage ao próprio físico após um período de treinos. Ao observar os glúteos, a cantora disse que ficou surpresa com a mudança e admitiu que passou a enxergar o corpo de outra forma.



"Nunca me vejo de costas e não sabia que eu estava assim. Eu gosto. É sério, eu não gostava de me ver de costas, mas agora estou amando", afirmou enquanto mostrava o resultado. Bem-humorada, a artista ainda brincou na legenda da publicação: "A quarentona está podendo".