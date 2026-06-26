Kelly Key mostra resultado de treino na academia e faz piada: ’A quarentona está podendo’Reprodução Instagram
"Nunca me vejo de costas e não sabia que eu estava assim. Eu gosto. É sério, eu não gostava de me ver de costas, mas agora estou amando", afirmou enquanto mostrava o resultado. Bem-humorada, a artista ainda brincou na legenda da publicação: "A quarentona está podendo".
Recentemente, Kelly também falou sobre o tratamento hormonal que realiza por causa do hipotireoidismo. Segundo ela, o uso de hormônios sintéticos acontece sob supervisão médica e tem como objetivo controlar a condição, que interfere na produção hormonal e no metabolismo.
Na ocasião, a cantora criticou a desinformação sobre o tema e reforçou que não incentiva tratamentos sem orientação profissional. "O problema é que hoje existe muita desinformação dos dois lados: gente que demoniza tudo e gente que banaliza tudo. Eu trato isso com responsabilidade. Sem fórmulas mágicas, sem loucura estética e sem incentivar ninguém a fazer nada sem acompanhamento. Maturidade também é entender que saúde hormonal existe", declarou.
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