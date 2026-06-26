Carolina Dieckmmann celebrou aniversário de Gilberto Gil - Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmmann celebrou aniversário de Gilberto Gil Reprodução/Instagram

Publicado 26/06/2026 14:12

Rio - Carolina Dieckmmann usou as redes sociais nesta sexta-feira (26) para celebrar o aniversário de 84 anos de Gilberto Gil. A atriz era uma das melhores amigas de Preta Gil, filha do artista que morreu em julho do ano passado por complicações de um câncer de intestino.

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"Viva GIL e todas as belezas que vieram através da sua existência absolutamente grandiosa, generosa com o mundo. Oitenta e quatro com durezas e doçuras como a vida é. Amo você e tudo, tudo!", escreveu na legenda.

Na publicação, Carolina Dieckmmann posou ao lado dos cantores. A última vez que Preta Gil subiu ao palco foi em participação no show do pai na turnê "Tempo Rei", em abril de 2025 no Allianz Parque, em São Paulo. Eles cantaram a música "Drão", escrita por Gilberto Gil para ex-mulher e mãe da cantora, Sandra Gadelha.