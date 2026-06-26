Joelson Veloso homenageou à filha, Isabel Veloso, após o anúncio de noivado do viúvo dela, Lucas BorbaReprodução / Instagram
Em um dos Stories, Joelson publicou uma selfie de Isabel e escreveu: "Sua história não se compara a nenhuma outra, porque foi escrita com coragem, amor e uma luz que jamais se apagará". Mais tarde, compartilhou um clique em que apareceu ao lado da filha e do neto, Arthur, de 1 ano, acompanhada da mensagem: "A ausência jamais apagará a sua existência. Pelo contrário, fará com que eu conte sua história ainda mais".
As publicações aconteceram poucas horas depois de Lucas revelar o novo passo no relacionamento com Diulia. Ao anunciar o pedido de casamento, o influenciador afirmou que decidiu continuar acreditando no amor após o período de luto. "Talvez este novo capítulo seja mais um motivo para agradecer a Deus. Sempre escolhi enxergar a vida com outros olhos. 'O amor é o único caminho' nunca foi apenas uma frase para mim, mas uma forma de viver", escreveu.
A fonoaudióloga também celebrou o momento nas redes sociais. "Ao seu lado, descobri que a felicidade mora nos detalhes, nos abraços demorados, nas risadas compartilhadas e na certeza de ter encontrado alguém para caminhar comigo pela vida", declarou.
O pedido de casamento aconteceu cinco meses após a morte de Isabel, em decorrência de um linfoma de Hodgkin. A influenciadora enfrentava a doença desde os 15 anos e deixou o filho Arthur, fruto do relacionamento com Lucas.
Desde a morte da influenciadora, ele segue compartilhando momentos da rotina com o pequeno nas redes. O anúncio do noivado repercutiu, ao mesmo tempo em que as homenagens de Joelson chamaram a atenção por reforçarem a memória e o legado da filha.
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