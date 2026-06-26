Joelson Veloso homenageou à filha, Isabel Veloso, após o anúncio de noivado do viúvo dela, Lucas Borba - Reprodução / Instagram

Joelson Veloso homenageou à filha, Isabel Veloso, após o anúncio de noivado do viúvo dela, Lucas BorbaReprodução / Instagram

Publicado 26/06/2026 10:41 | Atualizado 26/06/2026 13:55

Rio - Joelson Veloso, pai da influenciadora digital Isabel Veloso, que morreu aos 19 anos em janeiro deste ano, voltou a prestar homenagens à filha nesta sexta-feira (26), um dia após Lucas Borbas, viúvo da jovem, anunciar o noivado com a fonoaudióloga Diulia Loregian . Sem citar o ex-genro diretamente, ele publicou duas mensagens sobre o legado dela e compartilhou fotos.

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Em um dos Stories, Joelson publicou uma selfie de Isabel e escreveu: "Sua história não se compara a nenhuma outra, porque foi escrita com coragem, amor e uma luz que jamais se apagará". Mais tarde, compartilhou um clique em que apareceu ao lado da filha e do neto, Arthur, de 1 ano, acompanhada da mensagem: "A ausência jamais apagará a sua existência. Pelo contrário, fará com que eu conte sua história ainda mais".



As publicações aconteceram poucas horas depois de Lucas revelar o novo passo no relacionamento com Diulia. Ao anunciar o pedido de casamento, o influenciador afirmou que decidiu continuar acreditando no amor após o período de luto. "Talvez este novo capítulo seja mais um motivo para agradecer a Deus. Sempre escolhi enxergar a vida com outros olhos. 'O amor é o único caminho' nunca foi apenas uma frase para mim, mas uma forma de viver", escreveu.



A fonoaudióloga também celebrou o momento nas redes sociais. "Ao seu lado, descobri que a felicidade mora nos detalhes, nos abraços demorados, nas risadas compartilhadas e na certeza de ter encontrado alguém para caminhar comigo pela vida", declarou.



O pedido de casamento aconteceu cinco meses após a morte de Isabel, em decorrência de um linfoma de Hodgkin. A influenciadora enfrentava a doença desde os 15 anos e deixou o filho Arthur, fruto do relacionamento com Lucas.



Desde a morte da influenciadora, ele segue compartilhando momentos da rotina com o pequeno nas redes. O anúncio do noivado repercutiu, ao mesmo tempo em que as homenagens de Joelson chamaram a atenção por reforçarem a memória e o legado da filha. Em um dos Stories, Joelson publicou uma selfie de Isabel e escreveu: "Sua história não se compara a nenhuma outra, porque foi escrita com coragem, amor e uma luz que jamais se apagará". Mais tarde, compartilhou um clique em que apareceu ao lado da filha e do neto, Arthur, de 1 ano, acompanhada da mensagem: "A ausência jamais apagará a sua existência. Pelo contrário, fará com que eu conte sua história ainda mais".As publicações aconteceram poucas horas depois de Lucas revelar o novo passo no relacionamento com Diulia. Ao anunciar o pedido de casamento, o influenciador afirmou que decidiu continuar acreditando no amor após o período de luto. "Talvez este novo capítulo seja mais um motivo para agradecer a Deus. Sempre escolhi enxergar a vida com outros olhos. 'O amor é o único caminho' nunca foi apenas uma frase para mim, mas uma forma de viver", escreveu.A fonoaudióloga também celebrou o momento nas redes sociais. "Ao seu lado, descobri que a felicidade mora nos detalhes, nos abraços demorados, nas risadas compartilhadas e na certeza de ter encontrado alguém para caminhar comigo pela vida", declarou.O pedido de casamento aconteceu cinco meses após a morte de Isabel, em decorrência de um linfoma de Hodgkin. A influenciadora enfrentava a doença desde os 15 anos e deixou o filho Arthur, fruto do relacionamento com Lucas.Desde a morte da influenciadora, ele segue compartilhando momentos da rotina com o pequeno nas redes. O anúncio do noivado repercutiu, ao mesmo tempo em que as homenagens de Joelson chamaram a atenção por reforçarem a memória e o legado da filha.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Mylena Moura