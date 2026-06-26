Hailey Bieber mostra filho de Justin Bieber provando brigadeiro pela primeira vezReprodução / Instagram
Nas publicações, Hailey exibiu uma bandeja com brigadeiros e beijinhos e celebrou: "Obrigada, Deus", escreveu na legenda, acompanhada de um emoji da bandeira do Brasil. Logo depois, mostrou a mão de Jack segurando um beijinho e contou: "O primeiro brigadeiro foi um sucesso".
A relação da modelo com a culinária brasileira não é novidade. Filha da designer brasileira Kennya Deodato Baldwin e neta do músico Eumir Deodato, Hailey costuma compartilhar momentos em que aprecia pratos e doces típicos do país. O brigadeiro, inclusive, já apareceu diversas vezes em suas redes sociais e virou assunto entre os fãs.
Em 2024, ela também publicou registros de Jack conhecendo outro clássico da gastronomia nacional: o pão de queijo.
Hailey nasceu em Tucson, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, e tem dupla herança cultural por causa da família materna. Casada com Justin Bieber desde 2018, ela costuma preservar a privacidade do filho. Embora compartilhe alguns momentos do dia a dia da criança, o casal nunca mostrou o rosto de Jack nas redes sociais.
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