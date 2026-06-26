Hailey Bieber mostra filho de Justin Bieber provando brigadeiro pela primeira vez - Reprodução / Instagram

Hailey Bieber mostra filho de Justin Bieber provando brigadeiro pela primeira vezReprodução / Instagram

Publicado 26/06/2026 12:13

Rio - Hailey Bieber voltou a destacar a ligação da família com o Brasil ao mostrar que o filho, Jack Blues Bieber, experimentou brigadeiro pela primeira vez. A empresária compartilhou o momento nos Stories do Instagram nesta quinta-feira (25) e revelou que o menino, de um 1 ano, aprovou o doce típico brasileiro. O pequeno é fruto do casamento da modelo com o cantor Justin Bieber.

fotogaleria

Nas publicações, Hailey exibiu uma bandeja com brigadeiros e beijinhos e celebrou: "Obrigada, Deus", escreveu na legenda, acompanhada de um emoji da bandeira do Brasil. Logo depois, mostrou a mão de Jack segurando um beijinho e contou: "O primeiro brigadeiro foi um sucesso".A relação da modelo com a culinária brasileira não é novidade. Filha da designer brasileira Kennya Deodato Baldwin e neta do músico Eumir Deodato, Hailey costuma compartilhar momentos em que aprecia pratos e doces típicos do país. O brigadeiro, inclusive, já apareceu diversas vezes em suas redes sociais e virou assunto entre os fãs.Em 2024, ela também publicou registros de Jack conhecendo outro clássico da gastronomia nacional: o pão de queijo.Hailey nasceu em Tucson, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, e tem dupla herança cultural por causa da família materna. Casada com Justin Bieber desde 2018, ela costuma preservar a privacidade do filho. Embora compartilhe alguns momentos do dia a dia da criança, o casal nunca mostrou o rosto de Jack nas redes sociais.