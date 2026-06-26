Vera Fischer, Mick Jagger e Narcisa Reprodução / Instagram
Na legenda da publicação, Vera contou que aproveitou a oportunidade para fazer um pedido ao astro do rock. "Amores, querem rever comigo alguns momentos gloriosos? Hoje resolvi abrir o baú de fotos... uma noite especial, em 1998. A família Monteiro de Carvalho ofereceu um jantar para ninguém menos que Mick Jagger, o eterno astro do rock", escreveu.
A atriz revelou que os dois conversaram durante o evento e decidiu fazer um convite ao cantor. "Conversamos bastante durante a noite e, em um momento, criei coragem para fazer um pedido: — Mick, você canta uma música só para mim? Ele sorriu e respondeu na hora: — Aceito... desde que você encene uma cena só para mim!".
Vera explicou que chegou a pensar em interpretar um trecho de Lady Macbeth, personagem de Shakespeare que viveu no teatro, mas desistiu da ideia. "Pensei na hora Ahhh (risos)… vou recitar um trecho da Lady Makbeth de Shakespeare (fiz no teatro), mas… desisti. No fim, eu não encenei e ele não cantou. Mas a conversa valeu cada minuto e virou uma lembrança daquelas que atravessam o túnel do tempo", contou.
Nos comentários, Narcisa Tamborindeguy respondeu à publicação com emojis de coração e borboletas e também compartilhou o registro nos stories.
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