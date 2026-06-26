Vera Fischer, Mick Jagger e Narcisa - Reprodução / Instagram

Vera Fischer, Mick Jagger e Narcisa Reprodução / Instagram

Publicado 26/06/2026 09:57 | Atualizado 26/06/2026 09:59

Rio - Vera Fischer resgatou uma lembrança especial nesta quinta-feira (26) nas redes sociais. A atriz compartilhou uma foto rara ao lado de Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, e de Narcisa Tamborindeguy, registrada durante um jantar realizado em 1998 pela família Monteiro de Carvalho em homenagem ao músico.