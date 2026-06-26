Ludmilla presenteia a mãe com carrão - Reprodução do Instagram

Ludmilla presenteia a mãe com carrãoReprodução do Instagram

Publicado 26/06/2026 07:14

Rio - Ludmilla surpreendeu a mãe, Silvana Oliveira, nesta quinta-feira (25), com um presentão de aniversário. O mimo escolhido foi um carrão de luxo, que pode custar de R$ 780 mil a R$ 970 mil, na cor branca. A cantora mostrou o momento em que deu o veículo para a matriarca, em um vídeo publicado no Instagram Stories, e aproveitou para se declarar para ela.

"Hoje é o dia da da minha mãe, minha parceira pra tudo. Eu tenho muita sorte de ter nascido de você. Obrigada por ser essa mãe tão presente, forte, amorosa e por sempre estar do meu lado em todos os momentos da minha vida. Que Deus te dê muita saúde, muitos anos de vida, muita felicidade e continue te abençoando como você merece. E que eu nunca deixe de te fazer sentir o quanto você é amada. Eu te amo infinitamente, mãe. Obrigada por existir e por ser exatamente quem você é. Eu sou muito feliz e muito orgulhosa de ser sua filha", escreveu Ludmilla.

Em seu perfil, Silvana explicou que o presente foi dado por Ludmilla e Renato Araújo (seu marido). "Vocês viram que eu ganhei um carrão? Ganhei um carrão da Lud e do Renato. E... eu já agradeci tanto a Deus, e já perguntei para Ele se eu merecia tudo isso. E creio eu que sim, porque, se eu não merecesse, eu não estaria ganhando. Mas de onde eu vim, da minha realidade de vida, esse carro não existia naquele sonho, não tinha como ter esse carro, se eu falar para vocês 'ai, eu sonhei', eu vou estar mentindo. Mas, já tem um tempo, né, que eu vinha paquerando e namorando esse carro. E eu achei até que eu fosse ganhar no final do ano, estava com muita expectativa", afirmou ela, emocionada.

Ela também refletiu sobre o poder da fé e sobre seu primeiro ano como avó de Zuri, fruto do relacionamento de Ludmilla e Brunna Gonçalves. "Vi Zurinha me chamar de vovó. É um outro presente que, alcançou todos os patamares, todos. Então, muita gratidão a Deus".