Lauana Prado - Reprodução / Instagram

Lauana PradoReprodução / Instagram

Publicado 26/06/2026 08:57

Rio - Na reta final da gestação, Lauana Prado utilizou os stories do Instagram, na noite desta quinta-feira (25), para tranquilizar os fãs após cancelar o último show que faria antes do nascimento do primogênito , que se chamará Dom. A cantora mostrou que estava em uma loja, escolhendo o modelito para subir ao altar com a amada, Tati Dias.

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"Só para tranquilizar todos vocês: estamos bem e provando vestido de noiva por aqui", escreveu a dona do sucesso "Pra Você Lembrar de Mim". O pronunciamento ocorreu depois da decisão divulgada na quarta-feira (24), quando a cantora revelou a pausa por estar no oitavo mês de gestação.

"Por orientação médica, o show da cantora Lauana Prado que aconteceria no dia 25 de junho, em Santa Fé do Sul (SP), não será realizado. Este seria o último compromisso da artista antes de uma pausa de licença-maternidade", informou o comunicado.

A artista enviou uma mensagem aos seguidores antes de voltar às atenções ao herdeiro. "Lauana agradece o carinho, a compreensão e todo o amor que tem recebido dos fãs. Em breve, ela estará de volta aos palcos para viver novos encontros e seguir fazendo o que mais ama: cantar para vocês".

Em janeiro, a sertaneja anunciou a espera do primeiro filho. A sertaneja engravidou por meio de FIV (Fertilização In Vitro) após quatro anos de tratamentos de fertilidade. Lauana e Tati tem compartilhado nas redes sociais os preparativos para o grande dia, como os convites para os padrinhos . Elas, no entanto, ainda não divulgaram a data do casamento.

Lauana e Tati

Elas ficaram noivas em junho de 2025, durante uma viagem à Praia do Forte, na Bahia. Na época, a cantora compartilhou imagens do pedido de casamento nas redes. As duas assumiram o relacionamento em 2024, depois de se conhecerem pela internet e viverem alguns meses de romance longe dos holofotes.



Em janeiro deste ano, o casal anunciou o fim do noivado. Na ocasião, Lauana informou que as duas haviam decidido seguir caminhos diferentes por conta das demandas profissionais e da rotina intensa. Dias depois, Tati também se pronunciou e pediu respeito ao momento vivido pelas duas.



Meses depois, no entanto, elas retomaram o relacionamento e voltaram a aparecer juntas nas redes sociais. Agora, com os preparativos avançando, as noivas seguem organizando os detalhes da cerimônia que oficializará a união.