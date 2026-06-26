Alex Escobar - Reprodução / Instagram

Alex EscobarReprodução / Instagram

Publicado 26/06/2026 06:41

"Querido Escobar!! Tenho certeza que vai dar tudo certo, com a Graça de Deus. E você ainda terá varias Copas, cheio de saúde!! Beijo", falou Galvão Bueno. "Isso, amigo. Vamos sentir sua falta, mas primeiro cuidar de você. Ano que vem tem a copa feminina no Brasil. E muitas outras pela frente", afirmou Fátima Bernardes. "Prioridades, amigo. Certíssimo! Se cuida", disse Fernanda Gentil.

"Saúde acima de tudo! Se cuide e prepare-se para as próximas. Abração", declarou Everaldo Marques. "Escobar!! Você vai fazer uma falta danada na Copa e principalmente no nosso dia a dia com a alegria que só você tem. Toda Seleção passa por isso, ter o desfalque de seu grande craque durante a Copa. Um abraço imenso, se cuida e espero dividir tela contigo muito em breve!", comentou Fred Bruno.

"Saúde em primeiro lugar amigo.. logo logo estamos juntos de novo", reforçou Paulo Nunes. "Escobar, Copa ainda tem muitas por vir. Saúde é só uma meu camarada ! Mesmo sabendo que é difícil, tentaremos te substituir. Bom retorno", desejou Junior Maestro. "É isso aí! Vai fazer muita falta, mas a sua saúde é prioridade. Já, já, você está de volta, espetacular como sempre. Te amo", frisou Maria Beltrão.

A TV Globo também se manifestou por meio da postagem. "Escobar, você é peça fundamental do nosso quebra-cabeça nessa loucura que é cobrir uma Copa do Mundo. A gente te admira tanto que não há nada mais a dizer, a não ser: cuide-se. Por você e pelos seus . Sua saúde e seu bem-estar são o que mais importam para todos nós. Mais Copas virão, e continuaremos juntos em cada uma delas".

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