Bianca Andrade, Fred Bruno e o filho, Cris - Reprodução / Instagram

Bianca Andrade, Fred Bruno e o filho, CrisReprodução / Instagram

Publicado 26/06/2026 10:19

Rio - Fred Bruno compartilhou nas redes sociais, nesta quinta-feira (25), um agradecimento à Bianca Andrade por levar o filho, Cris, de 4 anos, para a viagem nos Estados Unidos, um dos países sede da Copa do Mundo. O apresentador do "Globo Esporte SP", da TV Globo, ressaltou a importância da atitude, demonstrando a boa relação com a ex-mulher.

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"Mamãe Bianca, jamais vou esquecer esse seu gesto de trazer o neneco [Cris] para ficar com o papai numa Copa do Mundo. Você sabe o quanto ele é combustível da nossa vida e o quanto isso faz a diferença para seguirmos sempre mais fortes, cada um em sua batalha. Muito obrigado e aproveita cada segundinho grudada nele por mim", escreveu o jornalista.

Os três assistiram ao jogo do Brasil contra a Escócia, nesta quarta (24), em que a Seleção levou a melhor por 3 x 0. A partida ocorreu no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida. Nesta segunda-feira (29), o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti vai enfrentar o Japão, no Houston Stadium, localizado no Texas. Pela primeira vez na história, o Campeonato Mundial é sediado em mais dos países: México e Canadá.

Para acompanhar a partida, a empresária contou que o ex-marido precisou se ausentar. "Papai veio se despedir porque o homem já vai para outro lugar atrás de jogo do Brasil [risos]", disse a ex-BBB. "Até já já, meu amor", escreveu o influenciador, ao compartilhar um clique juntinho do filho.

Fred e Bianca iniciaram o relacionamento em setembro de 2020. Cris nasceu em julho do ano seguinte. Em abril de 2022, eles anunciaram o término. Os dois mantém convívio amigável, com a guarda compartilha do herdeiro.