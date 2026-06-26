Héctor Bello lamentou a morte da mulher, Andrea, em terremoto na VenezuelaReprodução / Instagram
Ao compartilhar uma sequência de fotos de Andrea com a menina, o atleta a chamou de "heroína" e prometeu manter viva sua memória. "Você sempre será nossa heroína favorita, mamãe. Vou fazer questão de contar para a nossa filha o quanto você era maravilhosa, o quanto a amava e como deu a própria vida para salvá-la. Vou contar que você foi uma mulher corajosa, que, até o último suspiro, nunca a abandonou", escreveu.
Em outro trecho do desabafo, o atleta também relembrou momentos da rotina do casal e se declarou mais uma vez: "Você deixou meu coração despedaçado. Nós sempre dizíamos que essa luta era dos dois. Lembro das nossas ligações, das brincadeiras com os filtros e da nossa filha desligando a chamada, porque ficava assustada. Mamãe, você partiu meu coração. Eu sempre vou te amar. Você lembrava que eu dizia que seria minha mulher para a vida toda. Você sorria, ficava com as bochechas vermelhas... Andrea, eu não consigo suportar isso. De verdade, eu não consigo."
Atualmente sem clube, Bello atuou até o ano passado pelo Bolívar SC, da Venezuela. O terremoto que atingiu o país é considerado o mais devastador em cerca de um século. Segundo dados divulgados pelas autoridades locais, o desastre já deixou 188 mortos, mais de 1.500 feridos, cerca de 200 pessoas sob os escombros e mais de 24 mil desaparecidos.
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