Priscila SennaRaul Bittencourt / Divulgação
O reconhecimento, porém, foi construído depois de anos de dificuldades. A cantora lembra que enfrentou a desconfiança de quem não acreditava em seu trabalho e precisou persistir para conquistar espaço na música. "Muitas pessoas não acreditavam em mim, não acreditavam no meu trabalho. Não foi fácil chegar onde estou hoje. Foi muito sofrimento e muita batalha. Mas hoje me sinto muito feliz por ter focado no meu sonho e por ele ter se tornado realidade."
Ao olhar para a trajetória, Priscila aponta a gravação do DVD comemorativo de 15 anos, no Marco Zero do Recife, como a maior conquista da carreira até aqui. O projeto reuniu mais de 30 mil pessoas e marcou a primeira gravação de um DVD de brega no principal palco da capital pernambucana. "Foi um marco. Sempre tive esse sonho, assim como os meus fãs. Lutamos muitos anos para que isso acontecesse e consegui realizar em um momento muito especial."
Ela acredita que esse período também representou uma virada para o gênero. Além da gravação do DVD, as parcerias com Liniker, Anitta, Simone Mendes, Maiara & Maraisa e Pablo fizeram a cantora perceber que o brega estava alcançando novos públicos. "Foi quando eu vi realmente a virada de chave. Eram artistas de outras vertentes enxergando o potencial do brega para fazer essas parcerias."
Agora, a expectativa é levar essa identidade ao Rock in Rio. Priscila afirma que pretende subir ao Palco Favela levando elementos da cultura pernambucana e um setlist formado pelos sucessos que marcaram sua carreira. "Quero cantar os meus bregas, levar a nossa cultura, a nossa bandeira pernambucana, looks incríveis e um repertório maravilhoso. Quero fazer as pessoas sentirem isso e tenho certeza de que vou tocar o coração de quem estiver lá."
Depois da estreia no festival, a cantora pretende investir em novos projetos, entre eles a gravação da segunda edição do "Bar da Priscila", além de novas parcerias musicais. "Vem muita coisa boa. Não vou parar nunca. Me vejo cantando até velhinha e levando o movimento do brega sempre comigo, porque está no sangue."