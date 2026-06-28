Priscila Senna - Raul Bittencourt / Divulgação

Priscila SennaRaul Bittencourt / Divulgação

Publicado 28/06/2026 05:00

Rio - Depois de uma intensa temporada de São João, com mais de 30 apresentações pelos principais polos juninos do Nordeste, Priscila Senna já tem um novo foco: a estreia no Palco Favela do Rock in Rio, no dia 12 de setembro. A cantora pernambucana encara o convite como um marco não apenas para a própria carreira, mas para o reconhecimento do brega em um dos maiores festivais de música do mundo.

"Foi uma surpresa muito grande. Nunca imaginei na minha vida cantar no Rock in Rio. Fiquei muito feliz por estar lá representando o nosso brega. Para mim, é surreal ter esse carimbo de que o brega de fato aconteceu. É uma realidade. É um fato. É um ritmo amado que alcançou o espaço que merece", afirma.



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Ao longo da carreira, Priscila se tornou a primeira cantora de brega a alcançar algumas conquistas, como a gravação de um DVD no Marco Zero do Recife, e acredita que esse protagonismo ajuda a fortalecer o gênero. "Graças a Deus, fui e estou sendo a primeira em muitas coisas no nosso movimento. Isso fortalece cada vez mais o brega. Como mulher nordestina, me sinto muito privilegiada em alcançar esses espaços. Sei que várias vieram antes de mim e que várias vão vir depois também pelo meu legado e pela minha história."



O reconhecimento, porém, foi construído depois de anos de dificuldades. A cantora lembra que enfrentou a desconfiança de quem não acreditava em seu trabalho e precisou persistir para conquistar espaço na música. "Muitas pessoas não acreditavam em mim, não acreditavam no meu trabalho. Não foi fácil chegar onde estou hoje. Foi muito sofrimento e muita batalha. Mas hoje me sinto muito feliz por ter focado no meu sonho e por ele ter se tornado realidade."



Ao olhar para a trajetória, Priscila aponta a gravação do DVD comemorativo de 15 anos, no Marco Zero do Recife, como a maior conquista da carreira até aqui. O projeto reuniu mais de 30 mil pessoas e marcou a primeira gravação de um DVD de brega no principal palco da capital pernambucana. "Foi um marco. Sempre tive esse sonho, assim como os meus fãs. Lutamos muitos anos para que isso acontecesse e consegui realizar em um momento muito especial."



Ela acredita que esse período também representou uma virada para o gênero. Além da gravação do DVD, as parcerias com Liniker, Anitta, Simone Mendes, Maiara & Maraisa e Pablo fizeram a cantora perceber que o brega estava alcançando novos públicos. "Foi quando eu vi realmente a virada de chave. Eram artistas de outras vertentes enxergando o potencial do brega para fazer essas parcerias."



Agora, a expectativa é levar essa identidade ao Rock in Rio. Priscila afirma que pretende subir ao Palco Favela levando elementos da cultura pernambucana e um setlist formado pelos sucessos que marcaram sua carreira. "Quero cantar os meus bregas, levar a nossa cultura, a nossa bandeira pernambucana, looks incríveis e um repertório maravilhoso. Quero fazer as pessoas sentirem isso e tenho certeza de que vou tocar o coração de quem estiver lá."



Depois da estreia no festival, a cantora pretende investir em novos projetos, entre eles a gravação da segunda edição do "Bar da Priscila", além de novas parcerias musicais. "Vem muita coisa boa. Não vou parar nunca. Me vejo cantando até velhinha e levando o movimento do brega sempre comigo, porque está no sangue."