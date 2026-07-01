Rio - Virginia Fonseca revelou aos seguidores, nesta quarta-feira (1º), que os saltos usados para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo acabaram deixando uma lembrança nada agradável. A influenciadora mostrou um machucado no pé e contou que pretende deixar o salto de lado nas próximas partidas.
"Resquícios do jogo passado. No próximo vou de chinelo, tá anotado aqui", escreveu ao publicar uma foto do ferimento nos Stories do Instagram.
Desde o início da competição, Virginia tem apostado em produções que combinam peças esportivas com itens de grife e sapatos de salto alto para prestigiar a Seleção.
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