Virginia exibe ferimento no pé após jogos do Brasil - Reprodução Instagram

Virginia exibe ferimento no pé após jogos do BrasilReprodução Instagram

Publicado 01/07/2026 21:49

Rio - Virginia Fonseca revelou aos seguidores, nesta quarta-feira (1º), que os saltos usados para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo acabaram deixando uma lembrança nada agradável. A influenciadora mostrou um machucado no pé e contou que pretende deixar o salto de lado nas próximas partidas.

Virginia exibe ferimento no pé após jogos do Brasil Reprodução Instagram



"Resquícios do jogo passado. No próximo vou de chinelo, tá anotado aqui", escreveu ao publicar uma foto do ferimento nos Stories do Instagram.



Desde o início da competição, Virginia tem apostado em produções que combinam peças esportivas com itens de grife e sapatos de salto alto para prestigiar a Seleção. "Resquícios do jogo passado. No próximo vou de chinelo, tá anotado aqui", escreveu ao publicar uma foto do ferimento nos Stories do Instagram.Desde o início da competição, Virginia tem apostado em produções que combinam peças esportivas com itens de grife e sapatos de salto alto para prestigiar a Seleção.