Thaeme passa por cirurgia após acidente em porta de carro evoluir para infecção grave - Reprodução / Instagram

Thaeme passa por cirurgia após acidente em porta de carro evoluir para infecção graveReprodução / Instagram

Publicado 01/07/2026 14:44 | Atualizado 01/07/2026 18:00

Rio - A cantora Thaeme revelou, nesta quarta-feira (1º), que precisou passar por uma cirurgia no dedo três meses depois de prender a mão na porta do carro. A artista, da dupla com Thiago, contou que o acidente começou com uma fratura pequena na falange, mas evoluiu para um quadro de infecção resistente, com suspeita de Osteomielite, condição que atinge os ossos.

Nas redes sociais, a cantora explicou que tudo aconteceu em um momento de tensão com as filhas no banco de trás do veículo. "Saí do carro apressada para resolver a situação e, naquele instante de ansiedade e distração, fechei a porta com a minha própria mão ali", escreveu.

Thaeme ainda relembrou que, antes do acidente, não entendia como esse tipo de situação podia acontecer. "Confesso que, antes disso, quando ouvia alguém contar que tinha prendido o dedo na porta do carro, pensava: “Como isso aconteceu?”. Hoje eu sei", afirmou.

Segundo a artista, a radiografia feita logo depois da batida apontou uma fratura na ponta da falange. Por se tratar de uma lesão pequena, a recomendação médica foi não imobilizar o dedo. Apesar da aparência inicial de recuperação, a dor permaneceu. "Como era uma fratura pequena, a orientação foi não imobilizar. A unha escureceu e parecia que tudo estava evoluindo bem, mas a dor nunca passou", lamentou.

Com o passar dos dias, Thaeme percebeu sinais de piora. A unha passou a sangrar e a soltar pus, o que levou a novas consultas, exames e ao uso de antibióticos. Mesmo assim, a infecção não regrediu. "Vieram consultas, exames e muitos antibióticos, mas a infecção não cedia. A ressonância e a tomografia mostraram um importante processo inflamatório no osso, com suspeita de osteomielite", relatou.

A cantora também explicou aos seguidores que o tratamento pode ser mais complexo quando a infecção chega ao osso. "Como o osso tem pouca irrigação, muitas vezes o antibiótico sozinho não consegue resolver", disse.

Cirurgia e tratamento

Na terça-feira (30), Thaeme passou por uma cirurgia para limpar a região afetada e coletar material para exames. O objetivo é identificar a bactéria responsável pela infecção e definir o medicamento mais adequado para o tratamento. "Precisei passar por uma cirurgia para limpar a região e coletar material para cultura, permitindo identificar a bactéria e definir o antibiótico mais eficaz. Ainda estou no meio do tratamento, mas confio que, pela graça de Deus, tudo ficará bem", declarou.