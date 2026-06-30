Lucas Pizane e Giovanna Lima estavam juntos desde 2024 - Reprodução/Instagram

Lucas Pizane e Giovanna Lima estavam juntos desde 2024 Reprodução/Instagram

Publicado 30/06/2026 14:42

Rio - Lucas Pizane e Giovanna Lima comunicaram o término do namoro nesta terça-feira (30). Os ex-BBBs publicaram um texto idêntico no Instagram Stories revelando a notícia aos seguidores e comentando sobre o tempo que ficaram juntos.

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"Foram muitos momentos felizes, com amor, respeito e parceria. Por isso, em honestidade com nós mesmos, chegamos ao entendimento de que nosso namoro chegou ao fim. Em carinho a todos que nos acompanham, queríamos comunicar esse fechamento de ciclo e pedir respeito nesse momento. Nossa história foi linda!", escreveram.

Colegas de confinamento no "Big Brother Brasil 24", Lucas e Giovanna iniciaram o romance em julho, meses após o encerramento do programa. Antes disso, o influenciador e a nutricionista foram vistos em clima de romance no São João da Thay, no Maranhão.