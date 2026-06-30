Lucas Pizane e Giovanna Lima estavam juntos desde 2024 Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Lucas Pizane e Giovanna Lima comunicaram o término do namoro nesta terça-feira (30). Os ex-BBBs publicaram um texto idêntico no Instagram Stories revelando a notícia aos seguidores e comentando sobre o tempo que ficaram juntos. 
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Giovanna Lima conheceu Lucas Pizane no 'BBB 24' - Reprodução/Instagram
Lucas Pizane falou sobre fim do namoro com Giovanna Lima - Reprodução/Instagram
Giovanna Lima e Lucas Pizane - Reprodução/Instagram
Lucas Pizane e Giovanna Lima estavam juntos desde 2024 - Reprodução/Instagram
"Foram muitos momentos felizes, com amor, respeito e parceria. Por isso, em honestidade com nós mesmos, chegamos ao entendimento de que nosso namoro chegou ao fim. Em carinho a todos que nos acompanham, queríamos comunicar esse fechamento de ciclo e pedir respeito nesse momento. Nossa história foi linda!", escreveram. 
Colegas de confinamento no "Big Brother Brasil 24", Lucas e Giovanna iniciaram o romance em julho, meses após o encerramento do programa. Antes disso, o influenciador e a nutricionista foram vistos em clima de romance no São João da Thay, no Maranhão.