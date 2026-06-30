O apresentador João Inácio Júnior recebeu alta hospitalar após passar dez dias internado - Reprodução / Instagram

O apresentador João Inácio Júnior recebeu alta hospitalar após passar dez dias internadoReprodução / Instagram

Publicado 30/06/2026 12:22 | Atualizado 30/06/2026 12:22

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Rio - O apresentador João Inácio Júnior, de 64 anos, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (30), após passar dez dias internado para tratar uma mastoidite bilateral, infecção bacteriana que atingiu os ossos localizados atrás das orelhas. Nas redes sociais, o comunicador comemorou o fim da internação, agradeceu pelas orações e celebrou a recuperação ao lado da mulher, Suzy Valério."Estamos de alta! Ouvir isso depois de 10 dias de internação é inexplicável! Obrigada Deus! Obrigada a cada um de vocês pela torcida e palavras de fé e esperança. Deus está no controle e chega na hora exata", escreveu Suzy na legenda de uma publicação. Nos Stories, ela também compartilhou momentos da saída do hospital. "Foi vitória do Brasil e vitória por aqui", brincou, em referência à classificação da Seleção Brasileira. Em outro registro, comemorou: "Meu coração não está cabendo de tanta gratidão".João também apareceu emocionado ao deixar o quarto, com os braços erguidos. "Obrigada meu Deus", dizia a mensagem publicada pela mulher dele.Nos comentários da publicação, amigos, famosos e o próprio João celebraram a notícia. A cantora Jack Lima comentou: "Graças a Deus". Já a influenciadora Niara Meirele desejou: "Graças a Deus. Saúde. Que Deus abençoe tudo em vocês". Já a resposta do marido foi: "Bebê você é incrível! Seu amor, seu carinho, sua dedicação, sua entrega, são riqueza e beleza incomparáveis. Ter você é um presente maravilhoso de Deus! I love you (Eu amo você)."