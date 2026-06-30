O apresentador João Inácio Júnior recebeu alta hospitalar após passar dez dias internadoReprodução / Instagram
"Estamos de alta! Ouvir isso depois de 10 dias de internação é inexplicável! Obrigada Deus! Obrigada a cada um de vocês pela torcida e palavras de fé e esperança. Deus está no controle e chega na hora exata", escreveu Suzy na legenda de uma publicação. Nos Stories, ela também compartilhou momentos da saída do hospital. "Foi vitória do Brasil e vitória por aqui", brincou, em referência à classificação da Seleção Brasileira. Em outro registro, comemorou: "Meu coração não está cabendo de tanta gratidão".
João também apareceu emocionado ao deixar o quarto, com os braços erguidos. "Obrigada meu Deus", dizia a mensagem publicada pela mulher dele.
Nos comentários da publicação, amigos, famosos e o próprio João celebraram a notícia. A cantora Jack Lima comentou: "Graças a Deus". Já a influenciadora Niara Meirele desejou: "Graças a Deus. Saúde. Que Deus abençoe tudo em vocês". Já a resposta do marido foi: "Bebê você é incrível! Seu amor, seu carinho, sua dedicação, sua entrega, são riqueza e beleza incomparáveis. Ter você é um presente maravilhoso de Deus! I love you (Eu amo você)."
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Contexto da internação
João Inácio Júnior foi internado às pressas no último dia 19, após sentir uma forte dor de cabeça. Exames identificaram uma mastoidite bilateral, infecção bacteriana grave nos ossos localizados atrás das orelhas, provocada por uma lavagem nasal feita de forma incorreta.
Na ocasião, ele contou que chegou a ficar "praticamente surdo" e alertou para os riscos do quadro. "Essa inflamação pode passar para o cérebro, pode virar meningite e pode matar", afirmou.
Com cerca de 50 anos de carreira, João Inácio Júnior ficou conhecido como âncora de telejornais da "TV Verdes Mares", afiliada da Globo no Ceará, e, mais recentemente, voltou fez sucesso nas redes sociais com a trend "Será que?", popularizando-a.
Na trend, o apresentador faz perguntas sempre começando com "Será que...?", para comentar situações do cotidiano, notícias, comportamento ou assuntos que estão em alta. O bordão virou sua marca registrada e passou a ser repetido pelo público, gerando compartilhamentos e vídeos inspirados no formato.
Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa