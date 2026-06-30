Viih Tube, Eliezer e os dois filhos Ravi e Lua - Reprodução / Instagram

Viih Tube, Eliezer e os dois filhos Ravi e LuaReprodução / Instagram

Publicado 30/06/2026 11:52 | Atualizado 30/06/2026 12:10

Rio - Viih Tube explicou, nesta terça-feira (30), como funciona a rotina de cuidados dos filhos, Lua, de 3 anos, e Ravi, de ', frutos do relacionamento com Eliezer. Ao abrir uma caixinha de perguntas nas redes sociais, a influenciadora, de 25 anos, respondeu à curiosidade dos seguidores sobre o motivo de contar com seis babás em casa.



Segundo Viih, a decisão de contratar uma equipe maior veio depois de um período de insegurança. "No começo eu tinha muito medo de ter babá. Aquela coisa de mãe, de medo de roubar o lugar da mãe. Depois eu me desprendi disso, falei: 'Quer saber? Vou ter babá em todos os momentos'", contou.



A empresária afirmou que a rotina profissional costuma mudar de uma hora para outra, o que exige uma organização maior dentro de casa. "Como a minha vida é muito instável, a minha agenda... eu nunca sei quando vou conseguir estar com eles. Às vezes estou indo viajar para longe do nada, então tenho babá 24 horas", explicou.



Viih também detalhou a divisão entre as profissionais. Cada criança tem uma equipe própria, com três cuidadoras. "Cada filho tem uma babá, não dividem babá. Uma é do dia, uma é da noite e uma é do fim de semana para cada filho. Por isso são seis babás", disse.



De acordo com a influenciadora, o esquema também ajuda a evitar sobrecarga na rotina das babás. "Assim ninguém fica sobrecarregada, fica todo mundo fazendo a carga horária bonitinho", afirmou.



Apesar da estrutura, Viih destacou que participa ativamente do dia a dia das crianças. Ela contou que trabalha de casa, inicia os compromissos profissionais por volta das 10h e costuma encerrar a agenda às 18h. A influenciadora também disse que evita compromissos aos fins de semana.



"Minha manhã toda é com eles, à noite também, todos os dias. Eu trabalho em casa, então estou sempre com eles. Quase 24 horas", declarou.