Em entrevista com o jornalista Louis Theroux, Cara Delevigne falou sobre rumores envolvendo Johnny Depp e Amber Heard e sobre sua dependência química - Reprodução / Youtube

Em entrevista com o jornalista Louis Theroux, Cara Delevigne falou sobre rumores envolvendo Johnny Depp e Amber Heard e sobre sua dependência química Reprodução / Youtube

Publicado 30/06/2026 10:11

Rio - Cara Delevingne revisitou alguns dos momentos mais delicados de sua vida pessoal durante participação no podcast "Louis Theroux Podcast", divulgado nesta segunda-feira (29). A atriz falou pela primeira vez sobre os rumores de que teria vivido um affair com Amber Heard durante o casamento da atriz com Johnny Depp, revelou detalhes sobre o período em que enfrentou a dependência química e contou que uma overdose foi determinante para decidir buscar a sobriedade.

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Cara relembrou que rumores de affair com Amber Heard começaram durante as gravações de um filme estrelado por elas, e que também contou com uma participação de Johnny Depp. "É porque fizemos um filme juntos e chamava-se 'London Fields'. Ele também estava no filme. Acho que ele ficou bem maluco de ciúmes, eu suponho. Nada estava acontecendo naquele momento."



Segundo a atriz, o envolvimento entre as duas aconteceu algum tempo depois, apesar da grande proximidade entre elas durante a gravação do longa. "Depois, após o divórcio, nós tivemos, eu suponho... Não, eu não suponho, eu sei, sim. Um 'emaranhado? (...) Sim, fomos amigas próximas por muito tempo. E então, quando eles estavam passando pelo divórcio, sim, estávamos emaranhadas. Mas ela também estava emaranhada com outras pessoas."



Quando o apresentador mencionou Elon Musk, Cara apenas respondeu: "Pois é". O assunto terminou de forma bem-humorada quando os dois comentaram o fracasso de "London Fields". Após ouvir que o longa recebeu 0% de aprovação no Rotten Tomatoes, ela brincou: "É, essa é uma companhia bem de elite. É como se eu tivesse ganhado um Razzie (Framboesa de Ouro) basicamente."



Dependência química e overdose



Outro tema abordado foi a fase em que enfrentou a dependência química. Cara comentou as imagens registradas por paparazzi em um aeroporto de Los Angeles, em 2022, quando apareceu descalça, visivelmente abatida e com comportamento que chamou atenção nas redes sociais e de pessoas próximas a ela. "Desgrenhada... sim, mentalmente doente, com certeza. Não por falta de sono, eu tinha acabado de ter uma convulsão."



Ela contou que o episódio aconteceu depois do festival "Burning Man". "Sim, eu estava usando muitas drogas... Eu estava apenas carregando montes de malas e eu... meu corpo simplesmente não aguentou e eu tive uma convulsão induzida por drogas. Ou por falta de drogas ou por drogas demais."



Mesmo após voltar para casa, ela disse que continuou usando entorpecentes. "Cheguei em casa, tentando desesperadamente encontrar mais drogas porque, não sei, não tinha dormido... Talvez tenha encontrado algumas drogas em casa, usei, fui para o aeroporto, saí sem sapatos ... Você pode ver nos olhos. Eu pareço absolutamente selvagem e feroz e 'não bem'."



Após ser questionada por Theroux, ela afirmou que a repercussão das imagens teve impacto direto na carreira: "Sim, com certeza, porque as pessoas viram, estava em todos os lugares. Eu perdi empregos, isso foi péssimo. As pessoas estavam realmente preocupadas, isso foi péssimo. Recebi tantas mensagens, foi horrível", contou. "Você sabe, eles não me demitiram diretamente por causa disso, mas não renovaram contratos... Ficou super parado, sim. Todo mundo ficou muito silencioso".



Cara revelou que, pouco tempo depois, sofreu uma overdose provocada pelo uso de drogas misturadas com opioides e precisou ser socorrida. "Eu não conseguia ficar sóbria... E aí eu tive uma overdose porque acho que havia opioides na cocaína que eu acho que tinha comprado ou algo assim. Então eu recebi Narcan, estive no hospital."



Ao recuperar a consciência, contou qual foi sua primeira reação: "Eu queria morrer. Imediatamente. Eu pensei 'eu não posso fazer isso'. Você sabe o que acabou de fazer as pessoas que você ama passarem por isso e você vê a dor no rosto delas. A vergonha... É difícil se perdoar por isso". Cara relembrou que rumores de affair com Amber Heard começaram durante as gravações de um filme estrelado por elas, e que também contou com uma participação de Johnny Depp. "É porque fizemos um filme juntos e chamava-se 'London Fields'. Ele também estava no filme. Acho que ele ficou bem maluco de ciúmes, eu suponho. Nada estava acontecendo naquele momento."Segundo a atriz, o envolvimento entre as duas aconteceu algum tempo depois, apesar da grande proximidade entre elas durante a gravação do longa. "Depois, após o divórcio, nós tivemos, eu suponho... Não, eu não suponho, eu sei, sim. Um 'emaranhado? (...) Sim, fomos amigas próximas por muito tempo. E então, quando eles estavam passando pelo divórcio, sim, estávamos emaranhadas. Mas ela também estava emaranhada com outras pessoas."Quando o apresentador mencionou Elon Musk, Cara apenas respondeu: "Pois é". O assunto terminou de forma bem-humorada quando os dois comentaram o fracasso de "London Fields". Após ouvir que o longa recebeu 0% de aprovação no Rotten Tomatoes, ela brincou: "É, essa é uma companhia bem de elite. É como se eu tivesse ganhado um Razzie (Framboesa de Ouro) basicamente."Outro tema abordado foi a fase em que enfrentou a dependência química. Cara comentou as imagens registradas por paparazzi em um aeroporto de Los Angeles, em 2022, quando apareceu descalça, visivelmente abatida e com comportamento que chamou atenção nas redes sociais e de pessoas próximas a ela. "Desgrenhada... sim, mentalmente doente, com certeza. Não por falta de sono, eu tinha acabado de ter uma convulsão."Ela contou que o episódio aconteceu depois do festival "Burning Man". "Sim, eu estava usando muitas drogas... Eu estava apenas carregando montes de malas e eu... meu corpo simplesmente não aguentou e eu tive uma convulsão induzida por drogas. Ou por falta de drogas ou por drogas demais."Mesmo após voltar para casa, ela disse que continuou usando entorpecentes. "Cheguei em casa, tentando desesperadamente encontrar mais drogas porque, não sei, não tinha dormido... Talvez tenha encontrado algumas drogas em casa, usei, fui para o aeroporto, saí sem sapatos ... Você pode ver nos olhos. Eu pareço absolutamente selvagem e feroz e 'não bem'."Após ser questionada por Theroux, ela afirmou que a repercussão das imagens teve impacto direto na carreira: "Sim, com certeza, porque as pessoas viram, estava em todos os lugares. Eu perdi empregos, isso foi péssimo. As pessoas estavam realmente preocupadas, isso foi péssimo. Recebi tantas mensagens, foi horrível", contou. "Você sabe, eles não me demitiram diretamente por causa disso, mas não renovaram contratos... Ficou super parado, sim. Todo mundo ficou muito silencioso".Cara revelou que, pouco tempo depois, sofreu uma overdose provocada pelo uso de drogas misturadas com opioides e precisou ser socorrida. "Eu não conseguia ficar sóbria... E aí eu tive uma overdose porque acho que havia opioides na cocaína que eu acho que tinha comprado ou algo assim. Então eu recebi Narcan, estive no hospital."Ao recuperar a consciência, contou qual foi sua primeira reação: "Eu queria morrer. Imediatamente. Eu pensei 'eu não posso fazer isso'. Você sabe o que acabou de fazer as pessoas que você ama passarem por isso e você vê a dor no rosto delas. A vergonha... É difícil se perdoar por isso".

Ela, então, decidiu buscar ajuda e ficar sóbria. Cara afirmou que uma conversa durante o processo de recuperação mudou sua forma de enxergar o vício. "Tive uma pessoa que me disse: 'Se você ficar sóbria por um ano, e eu te procurar em um ano e você tiver permanecido sóbria, eu te compro um quilo de cocaína e vejo se você quer usar de novo'. (...) E eu não quis."



Hoje, a atriz acredita que foi justamente a sobriedade que a permitiu viver uma nova fase artística. "A música sempre esteve lá e eu a amava tanto, mas eu não me amava o suficiente para acreditar que poderia fazer isso até ficar sóbria... Foi aí que surgiu uma artista... Quero continuar a fazer música, acho que é provavelmente algo que me mantém sã e sóbria. 100%."

Confira o podcast na íntegra:

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa