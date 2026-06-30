Neymar, Amanda Kimberlly e a filha, Helena - Reprodução / Instagram

Neymar, Amanda Kimberlly e a filha, HelenaReprodução / Instagram

Publicado 30/06/2026 07:58

Rio - Amanda Kimberlly decidiu se pronunciar sobre a ausência de Helena, sua filha com Neymar Jr., na Copa do Mundo de 2026. A influenciadora falou nas redes sociais nesta segunda-feira (29), depois que o nome dela voltou a repercutir durante o jogo do Brasil contra o Japão. A menina, de 2 anos, é a única filha do jogador que não está nos Estados Unidos acompanhando a Seleção Brasileira no Mundial.

A polêmica ganhou força depois que Amanda apareceu assistindo à partida ao lado de amigos. Em um dos registros, um deles usava uma camisa da Seleção com o nome de Neymar riscado e substituído por “Amanda Kim”. A imagem viralizou rapidamente e reacendeu especulações sobre a relação da influenciadora com o jogador e a ausência da criança nos jogos.

Diante da repercussão, Amanda afirmou que a ausência de Helena não aconteceu por falta de vontade dela. Segundo a influenciadora, ela chegou a providenciar o visto da filha antes do início da competição para facilitar uma possível viagem aos Estados Unidos.

“Todo pós-jogo a ‘internet’ faz um espetáculo com o meu nome e o da Helena, por puro prazer de adoecer as pessoas”, desabafou. “Estamos no terceiro jogo e, em todos, a culpa sempre foi minha por a Helena não estar presente. Então, eu vou esclarecer de uma vez por todas que não foi por falta de vontade minha. Até porque, há um mês, eu tirei o visto de todos para facilitar a presença dela”, completou.

Sobre a camiseta usada pelo amigo, Amanda minimizou a situação e afirmou que não deve ser responsabilizada pela atitude dele. “Ele faz o que bem quiser da vida dele. Já é um homem formado e eu não acho justo a responsabilidade cair sobre mim e minha filha. Estamos torcendo pelo nosso escudo, independentemente de ela estar lá ou aqui em casa. Assunto encerrado”, declarou.

Depois da primeira manifestação, internautas passaram a citar Bruna Biancardi, atual parceira de Neymar, como possível responsável pelo impasse. Amanda, no entanto, afirmou que o assunto diz respeito apenas a ela e ao pai da criança.

“Parem de jogar a culpa em outras pessoas. Isso é um assunto meu e do pai dela. Toda hora querem envolver outras pessoas em um assunto que diz respeito apenas à mãe e ao pai”, escreveu.

Em outra resposta, Amanda foi ainda mais direta ao rebater a versão de que teria impedido a ida da filha. “Se eu sou ou não bem-vinda, eu não sei. Mas a presença dela não foi solicitada por ninguém. Essa história de que eu barraria a ida dela meio que não faz sentido. Não houve convite para haver uma recusa. Tá difícil de entender?”, afirmou.

História não começou agora

A ausência de Helena na Copa já vinha sendo notada por fãs desde os primeiros compromissos de Neymar nos Estados Unidos. Bruna Biancardi está acompanhando o jogador durante o Mundial ao lado das filhas do casal, Mavie e Mel. Davi Lucca, filho mais velho do atleta com Carol Dantas, também está no país para torcer pelo pai.

O assunto voltou a ganhar força porque todos os outros filhos de Neymar apareceram em momentos ligados à Copa, enquanto Helena permaneceu no Brasil com Amanda. A menina também não esteve presente no chá revelação do novo bebê de Neymar e Bruna, realizado durante a temporada do torneio. Na ocasião, o casal anunciou que espera mais uma menina.

Desde então, internautas passaram a questionar a dinâmica familiar do jogador e a ausência da filha mais nova nos eventos públicos. Com a nova manifestação de Amanda, a polêmica ganhou outro capítulo e colocou Neymar no centro da discussão sobre a organização da presença de Helena na Copa.