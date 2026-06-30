João Guilherme publicou foto sem camisa nas redes sociais - Reprodução/Instagram

João Guilherme publicou foto sem camisa nas redes sociais Reprodução/Instagram

Publicado 30/06/2026 18:55

Rio - João Guilherme, de 23 anos, arrancou elogios dos internautas ao compartilhar fotos durante um banho de chuveiro. Nesta terça-feira (30), o ator surgiu exibindo o peitoral e algumas tatuagens que tem pelo corpo.

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"Deixo a água levar", escreveu na legenda.

Os registros chamaram atenção de Maisa Silva, amiga do artista. "Lindo", elogiou. A atriz também brincou com o filho de Leonardo. "Que legenda é essa?".

Já os seguidores de João Guilherme não pouparam comentários. "O que cê pedir com essa carinha da primeira foto a resposta é SIM", escreveu um perfil. "Banho premium do gato", disse outro. "E a população querendo ser essa água", declarou um terceiro.