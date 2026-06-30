João Guilherme publicou foto sem camisa nas redes sociais Reprodução/Instagram
João Guilherme surge sem camisa e ganha elogios: 'Lindo'
Publicação do ator foi alvo de comentários de Maisa Silva
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