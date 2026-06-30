Grazi Massafera encerra férias na Itália com fotos de biquíni - Reprodução Instagram

Grazi Massafera encerra férias na Itália com fotos de biquíniReprodução Instagram

Publicado 30/06/2026 16:35

Rio - Depois de alguns dias de férias pela Itália, Grazi Massafera encerrou a viagem nesta terça-feira (30). A atriz publicou um álbum de fotos para marcar a despedida da Sardenha e resumiu a experiência em uma breve legenda: "Tchau Sardegna".

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A passagem pelo país incluiu a comemoração dos 44 anos de Grazi, celebrados no último domingo (28), além de momentos ao lado da filha, Sofia Massafera, de 14 anos. Antes de seguir para a Costa Smeralda, as duas estiveram em Florença, onde se hospedaram no hotel Collegio alla Querce, empreendimento de luxo com diárias entre R$ 10,8 mil e R$ 35 mil.Na publicação mais recente, a atriz mostrou parte dos dias de descanso na ilha italiana. Entre as imagens, aparecem paisagens à beira-mar e registros de Grazi aproveitando o destino de biquíni. Nos comentários, os seguidores deixaram mensagens como "Perfeita", "Que deusa!" e "Maravilinda".As férias vieram depois de um período intenso de trabalho. Recentemente, Grazi viveu a vilã Arminda em "Três Graças", atuação que lhe rendeu o prêmio de melhor atriz no "Domingão com Huck". Ela também protagonizou "Dona Beja", produção da HBO Max.