Carolina Dieckmmann mostra visual renovado: ’Cabelin dourado’Reprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Carolina Dieckmmann chamou a atenção dos seguidores nesta terça-feira (30) ao compartilhar um novo registro do visual. A atriz publicou fotos exibindo os cabelos loiros renovados e brincou com o resultado na legenda da publicação.
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Carolina Dieckmmann mostra visual renovado: 'Cabelin dourado' - Reprodução Instagram
Carolina Dieckmmann mostra visual renovado: 'Cabelin dourado' - Reprodução Instagram
Carolina Dieckmmann mostra visual renovado: 'Cabelin dourado' - Reprodução Instagram
Carolina Dieckmmann mostra visual renovado: 'Cabelin dourado' - Reprodução Instagram


"Cabelin, cabelin dourado...", escreveu a artista, que também agradeceu ao hairstylist Anderson Couto e à stylist Soraya Rocha pelo trabalho.

Apesar de manter o comprimento dos fios, Carolina apostou em um acabamento diferente, com as pontas mais desfiadas e a franja alinhada, o que deu mais leveza e movimento ao penteado. O retoque também renovou o tom do loiro.

A publicação rapidamente recebeu elogios de amigos e fãs. "Muita beleza", comentou Nanda Costa. Já Leticia Spiller resumiu o visual em uma única palavra: "Lindeza". Entre os seguidores, também não faltaram mensagens exaltando a atriz. "A mulher fica linda com qualquer corte e cor", escreveu uma internauta.