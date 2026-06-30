Carolina Dieckmmann mostra visual renovado: ’Cabelin dourado’ - Reprodução Instagram

Carolina Dieckmmann mostra visual renovado: ’Cabelin dourado’Reprodução Instagram

Publicado 30/06/2026 20:55

Rio - Carolina Dieckmmann chamou a atenção dos seguidores nesta terça-feira (30) ao compartilhar um novo registro do visual. A atriz publicou fotos exibindo os cabelos loiros renovados e brincou com o resultado na legenda da publicação.

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"Cabelin, cabelin dourado...", escreveu a artista, que também agradeceu ao hairstylist Anderson Couto e à stylist Soraya Rocha pelo trabalho.Apesar de manter o comprimento dos fios, Carolina apostou em um acabamento diferente, com as pontas mais desfiadas e a franja alinhada, o que deu mais leveza e movimento ao penteado. O retoque também renovou o tom do loiro.A publicação rapidamente recebeu elogios de amigos e fãs. "Muita beleza", comentou Nanda Costa. Já Leticia Spiller resumiu o visual em uma única palavra: "Lindeza". Entre os seguidores, também não faltaram mensagens exaltando a atriz. "A mulher fica linda com qualquer corte e cor", escreveu uma internauta.