Lauana Prado e Tati Dias - Reprodução/Instagram

Lauana Prado e Tati DiasReprodução/Instagram

Publicado 30/06/2026 17:05

Rio - Em lua de mel com Lauana Prado, Tati Dias abriu a caixinha de perguntas do Instagram e comentou a ausência do filho, Bento, durante o casamento. A influenciadora explicou que o menino acabou dormindo e, por isso, não levou as alianças das noivas até o altar.

fotogaleria

"Durante a cerimônia, eu vi que ele chegou no colo do meu pai. Sei lá, eu vi que ele estava no colo da minha mãe já dormindo, capotado, porque eles brincaram muito na praia o dia inteiro, né? Enquanto, obviamente, todo mundo se arrumava, eles ficariam brincando na praia. E aí ele capotou, gente", relatou.

A ex-integrante de "A Fazenda 11", da Record, contou que a avó materna tentou acordar o neto, mas não conseguiu. "Minha mãe balançava, ele não acordava, ele capotou. E, inclusive, ele dormiu durante muito tempo da cerimônia. Só depois, acho que eram umas 8 horas da noite que eu fui lá e dei um beijo pra ele acordar. Foi isso: ele dormiu, ele capotou e simplesmente ele não entrou com as alianças", disse.