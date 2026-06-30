Anitta publicou vídeo gravando nova faixa em estúdio e antecipou trechos com referências à proteção espiritual e à Nossa SenhoraReprodução / Instagram
MEU DEUS! Anitta via Instagram Stories gravando novas faixas para o “EQUILIBRIVM Part. II”. pic.twitter.com/ivPBeuoaiz— Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) June 30, 2026
O projeto também explora a relação da cantora com a espiritualidade e com as religiões de matriz africana, tema presente em diversas faixas do primeiro volume e que parece continuar na nova música divulgada.
Recentemente, a artista chegou a afirmar que uma das novas faixas do "Equilibrivm Part II" é "a música mais linda" que já gravou na carreira. Até o momento, o segundo volume do álbum ainda não teve data de lançamento anunciada.
Não me pega mal-olhado
Porque não ando sozinha
Ela não sai do meu lado
E não há nada no mundo
Que possa me derrubar
Enquanto tiver mainha
Para poder me acompanhar
E não há nada no mundo
Que possa me derrubar
Enquanto tiver mainha
Para poder me acompanhar
Ave Maria, valei-me, Nossa Senhora
Oh, Ave Maria, valei-me, minha Senhora
Eu não sou santa, mas sei que a santa me adora
Eu não sou santa, mas sei que a santa me adora
Eu não sou santa, mas sei que a santa me adora"
Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa