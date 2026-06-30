Daniela Mercury será primeira cantora de axé a ganhar Lifetime Achievement Award - Reprodução/Instagram

Daniela Mercury será primeira cantora de axé a ganhar Lifetime Achievement AwardReprodução/Instagram

Publicado 30/06/2026 13:50

Rio – Daniela Mercury, de 60 anos, receberá a honraria de Lifetime Achievement 2026 (Prêmio de Carreira) do Grammy Latino. Com a homenagem, a cantora se torna a primeira artista de axé a ser laureada por sua contribuição para a música latina.



Ela celebrou a distinção em vídeo publicado nas redes sociais e destacou que o momento representa um marco em sua trajetória. "Eu estou aqui para dividir com vocês essa alegria imensa! Acabei de receber a notícia de que o Latin Grammy nesse ano de 2026 está me presenteando com o prêmio de Lifetime Achievement, um prêmio pela carreira, pela trajetória de carreira".



"Nesses meus 60 anos de vida e 40 e poucos anos de carreira, eu estou tendo a honra, a alegria, de receber essa premiação tão importante, de tanto prestígio, de tanto reconhecimento. Por uma trajetória de luta, de tantos anos pelo mundo fazendo esse trabalho, levando música, levando a cultura da Bahia, do Brasil, e torcendo para as pessoas amarem mais o que a gente faz por aqui", completou.



Com 26 álbuns lançados e mais de 20 milhões de discos vendidos, Daniela Mercury será a 22ª artista brasileira a receber o prêmio pela Academia Latina de Gravação, se juntando a nomes como Rita Lee, Gal Costa, Roberto Carlos e Djavan.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa

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