Grávida, Sabrina Sato muda planos de férias: 'Foi tão difícil' - Reprodução Instagram

Grávida, Sabrina Sato muda planos de férias: 'Foi tão difícil'Reprodução Instagram

Publicado 30/06/2026 21:50

Rio - Sabrina Sato revelou que decidiu cancelar os planos de viajar durante as férias da filha, Zoe, de 7 anos. Grávida do primeiro filho com Nicolas Prattes, a apresentadora explicou que prefere manter uma rotina mais tranquila neste momento, além de acompanhar de perto o tratamento de saúde do pai, Omar Sato.

Ao conversar com os seguidores nas redes sociais, Sabrina contou que a irmã, Karina Sato, está passando uma temporada na Espanha, mas que optou por não embarcar. "Estou grávida, meu pai está finalizando um tratamento e vai começar outro. Vou ficar aqui com a minha filha, cuidando dos meus pais. No máximo vou para o Boa Vista, ficar na fazenda, no interior", disse.

A apresentadora também explicou que Nicolas Prattes continua trabalhando no Rio de Janeiro e afirmou que a decisão foi motivada pelo cuidado com a gravidez. "Foi tão difícil conseguir essa gestação, então eu estou dando muito valor. Estou bem quietinha, bem tranquila. Vou me poupar e ficar com a Zozô", declarou.

A gravidez de Sabrina foi anunciada em junho. No último domingo (28), ela e Nicolas realizaram um chá revelação em casa e descobriram que estão à espera de um menino, como desejava Zoe.