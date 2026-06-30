Grávida, Sabrina Sato muda planos de férias: 'Foi tão difícil'Reprodução Instagram
Grávida, Sabrina Sato muda planos de férias: 'Foi tão difícil'
Apresentadora contou que decidiu permanecer em São Paulo para acompanhar o tratamento do pai e viver a gestação com mais tranquilidade
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