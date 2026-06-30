Andressa Urach gasta R$ 240 mil para rejuvenescer o rosto - Reprodução Instagram

Andressa Urach gasta R$ 240 mil para rejuvenescer o rostoReprodução Instagram

Publicado 30/06/2026 18:01

Rio - Andressa Urach contou que desembolsou cerca de R$ 240 mil para passar por um conjunto de cirurgias faciais em busca de um rejuvenescimento. Segundo a influenciadora, o objetivo nunca foi mudar a própria aparência, mas recuperar uma versão mais jovem sem perder a identidade.

"Meu maior medo era perder minha identidade. Eu queria parecer uma versão mais jovem de mim mesma, não outra pessoa. Acho que foi exatamente isso que consegui", afirmou.

Antes de decidir pela cirurgia, Andressa disse que pesquisou diferentes técnicas e escolheu o procedimento conhecido como Deep Plane Facelift, realizado pelo cirurgião Carlos Bucheli, no Rio de Janeiro. Ela também optou por dividir com os seguidores todas as etapas do pós-operatório, mostrando o rosto inchado e os hematomas para retratar a recuperação sem filtros.

A influenciadora revelou que a transformação só foi registrada profissionalmente após a cicatrização. No primeiro ensaio com o novo visual, ela afirmou ter sentido que fez a escolha certa. "Quando me olhei no espelho, senti que estava me reencontrando. Investi cerca de R$ 240 mil e hoje estou muito feliz com a decisão que tomei", declarou.