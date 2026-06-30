Flay esclareceu confusão em show - Reprodução/Instagram

Flay esclareceu confusão em show Reprodução/Instagram

Publicado 30/06/2026 18:06 | Atualizado 30/06/2026 18:37

Rio - Flay, de 31 anos, compartilhou um vídeo nas redes sociais para esclarecer a confusão ocorrida durante show em Lagoa de Ouro, Pernambuco. A cantora discutiu com um membro da produção após ter seu microfone cortado enquanto cantava no evento.

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"Baixa o dedo da minha cara. Não tem macho para colocar o dedo na minha cara. Seu merda. Eu respeito os artistas, você que não respeita uma mulher. [...] Ele vai ser processado. Como que você desrespeita um artista dessa maneira? Nós estamos trabalhando, rapaz", disparou a ex-BBB.

Flay se revolta e discute com produtor após ser desrespeitada em evento:



“Não tem macho para colocar o dedo na minha cara. Seu m#rda. Eu respeito os artistas, você que não respeita uma mulher”. pic.twitter.com/8VBcE90RpU — QG do POP (@QGdoPOP) June 30, 2026

Com a repercussão, a artista veio a público afirmar que não aceita ser desrespeitada por um homem. "Eu sempre honrei e vou honrar com vocês, mas homem que bota dedo na cara de mulher não se cria pra cima de mim, pode vir com exército, marinha terroristas o que for, eu não deito pra você", disse ela.

Flay comentou sobre o tempo fora de casa para cumprir agenda de compromissos. "Nos colocamos à disposição para quaisquer explicações pois esse vídeo é apenas para oficializar a declaração do ocorrido, não detalha os fatos de toda a humilhação, desdém e prepotência com que fomos tratados, gritei e gritei pouco era pra ter gritado mais, acho que agora ele vai pensar duas vezes antes de ameaçar uma mulher e uma equipe profissional", concluiu.

