Samara Felippo Reprodução / Instagram
Samara afirmou que vive a maternidade com amor, mas destacou que o problema está no peso imposto às mães. “A maternidade é a coisa mais mágica… Eu olho para as duas [filhas], eu tenho uma síncope de amor tão grande (…) É mágico. O que realmente me dá raiva, e às vezes eu falo com raiva, é do sistema que mói a gente. E eu tô falando de um lugar de muito privilégio”, disse em entrevista a Mariana Cantarelli, da Jovem Pan.
A atriz também criticou a cobrança para que a mulher assuma praticamente sozinha os cuidados com os filhos, a casa e a rotina familiar. “Um sistema que coloca, única e exclusivamente, a mulher cuidando da casa, cuidando do filho, da saúde mental, mulheres sem acesso a um mercado de trabalho que acolha essa mãe novamente. A culpa jogada nos nossos ombros”, desabafou.
Na sequência, Samara foi direta ao comentar o abandono paterno. Para ela, a ausência de um pai na vida dos filhos deve ser tratada com mais seriedade. “E a passação de pano para a paternidade ausente, para o abandono paterno, que para mim é um aborto, sabe? Um pai que larga e vai embora, para mim, tá abortando um filho. Então assim, é, essa é a minha grande crítica”, declarou.
Apesar das críticas, a artista fez questão de elogiar o atual namorado, o humorista Elidio Sanna, e contou que ele participa da rotina das meninas. “Pai tem que ser pai. A minha mãe me ajuda. A babá que eu tive, eu pagava, ela me ajudava. O pai não, mas o padrasto me ajuda muito. Ele é um parceiro que eu achei pra minha. Ele é maravilhoso pra caramba, as meninas amam ele”, afirmou.
Samara Felippo já falou publicamente em outras ocasiões sobre conflitos com o ex-marido relacionados à criação das filhas e à pensão.
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