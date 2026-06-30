Samara Felippo - Reprodução / Instagram

Samara Felippo Reprodução / Instagram

Publicado 30/06/2026 15:11

Rio - Samara Felippo falou sobre maternidade, abandono paterno e a pressão social que recai sobre as mulheres. Mãe de duas meninas, fruto do antigo relacionamento com o jogador de basquete Leandrinho, a atriz fez um desabafo forte ao criticar pais ausentes e a forma como a sociedade costuma aliviar a responsabilidade masculina na criação dos filhos.



Samara afirmou que vive a maternidade com amor, mas destacou que o problema está no peso imposto às mães. “A maternidade é a coisa mais mágica… Eu olho para as duas [filhas], eu tenho uma síncope de amor tão grande (…) É mágico. O que realmente me dá raiva, e às vezes eu falo com raiva, é do sistema que mói a gente. E eu tô falando de um lugar de muito privilégio”, disse em entrevista a Mariana Cantarelli, da Jovem Pan.