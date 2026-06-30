Marina Ruy Barbosa completou 31 anos nesta terça-feira (31) - Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa completou 31 anos nesta terça-feira (31)Reprodução/Instagram

Publicado 30/06/2026 15:40

Rio – Marina Ruy Barbosa iniciou as comemorações de aniversário na noite de segunda-feira (29). Ela completou 31 anos nesta terça-feira (30) e compartilhou registros da celebração em postagem nas redes sociais.



Entre as festividades, a atriz aparece em diferentes fotos de momentos descontraídos junto aos amigos, aproveitando karaokê, e cantando parabéns com bolo de aniversário.



A artista destacou o carinho dos amigos e colegas, que a surpreenderam com festa da data especial. "E ainda ganhei festa surpresa dos meus amigos. Vocês não existem!”, escreveu.



Marina Ruy Barbosa também mostrou imagem de outra comemoração dos 31 anos. Ela posou usando um vestido preto e branco, junto a um bolo e docinhos em um ambiente mais arrumado.