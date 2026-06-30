Xuxa Meneghel relembrou 40 anos do primeiro programa na emissora - Reprodução/Instagram

Xuxa Meneghel relembrou 40 anos do primeiro programa na emissora Reprodução/Instagram

Publicado 30/06/2026 15:59

Rio - Xuxa Meneghel, de 63 anos, comemorou nesta terça-feira (30) quatro décadas da estreia na TV Globo com o "Xou da Xuxa". A apresentadora compartilhou um vídeo com registros do programa infantil, que ficou no ar entre os anos de 1986 e 1992.

fotogaleria

"Há 40 anos minha nave pousou pela 1ª vez... são 40 anos de uma história que vocês escreveram junto comigo e é muito bom poder estar com vocês e brincar com vocês depois de tanto tempo", afirmou na legenda.

O registro despertou nostalgia nos fãs da Rainha dos Baixinhos. "Amo tanto. Me fez tanta companhia na ausência da minha mamãe", escreveu um perfil. "Foi um sonho lindo", declarou outro. "Só quem viveu e quem sentiu, sabe a magia que era todas as manhãs da nossa geração", comentou um terceiro.

Xuxa Meneghel foi contratada pela TV Globo após o sucesso do programa "Clube da Criança", comandado por ela na Rede Manchete de 1983 até 1986. No ano seguinte, a atração passou a ser apresentada por Angélica.