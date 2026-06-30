Ratinho - Reprodução/SBT

RatinhoReprodução/SBT

Publicado 30/06/2026 13:10

Rio - Ratinho revelou, nesta terça-feira (30), que passou por uma cirurgia plástica na região do pescoço após perder cerca de 16 kg. O apresentador, de 69 anos, explicou nas redes sociais que decidiu fazer o procedimento para retirar o excesso de pele que ficou mais evidente com o processo de emagrecimento.

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Em vídeo publicado em seu perfil, Carlos Roberto Massa, nome de batismo do comunicador, falou com bom humor sobre a mudança na aparência e afirmou que não vê problema em contar aos seguidores o que fez. “Eu emagreci 16 quilos, eu não tenho nada a esconder de ninguém. Daí começou a parecer uma papada, parecia um boi nelore. Daí eu descobri uma médica, que ganhou três vezes o prêmio, a melhor faz papada no mundo”, disse.Ratinho também fez questão de esclarecer que a intervenção não foi uma lipoaspiração. Segundo ele, a cirurgia plástica aconteceu há cerca de 15 dias. “É plástica. Cortou aqui [no pescoço] e botou atrás da orelha”, explicou.A sinceridade do comunicador repercutiu entre os seguidores. Nos comentários da publicação, internautas elogiaram a forma direta como ele falou sobre o assunto. “Ele fala a verdade, o povo diz que não fez nada, ele sem cerimônia diz: fiz”, escreveu uma pessoa. “Rejuvenesceu, gostei”, comentou outra. “Ficou lindo! Meu sonho de consumo!”, afirmou mais uma seguidora.