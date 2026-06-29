Lauana Prado e Tati Dias se casam - Reprodução do Instagram

Lauana Prado e Tati Dias se casamReprodução do Instagram

Publicado 29/06/2026 07:12

Rio - Grávida do primeiro filho, Lauana Prado se casou com Tati Dias em uma cerimônia intimista e à beira-mar, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, neste domingo (28). O enlace reuniu amigos próximos e familiares do casal. Registros do momento especial foram compartilhados por elas no Instagram.









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A festa de casamento foi pra lá de animada e teve muita música. No palco, Lauana e Tati soltaram a voz ao som de "Escrito nas Estrelas", sucesso de Tetê Espíndola e regravada pela cantora. A artista também entoou "Anunciação", de Alceu Valença, e "Vida Vazia", de Bruno e Marrone, com Luiza Martins. O casório ainda teve um show do cantor Silva, que empolgou os convidados.

Lauana e Tati assumiram o relacionamento em 2024 e ficaram noivas em junho de 2025 durante uma viagem à Praia do Forte, na Bahia. O casal terminou a relação em janeiro deste ano - mesmo mês que a cantora anunciou a gravidez por meio de FIV (Fertilização In Vitro)-, mas reatou meses depois. A influenciadora digital já é mamãe de Bento, de 3 anos, de um relacionamento anterior.