Pérola Faria anuncia nascimento da segunda filha - Reprodução / Instagram

Pérola Faria anuncia nascimento da segunda filhaReprodução / Instagram

Publicado 29/06/2026 14:21 | Atualizado 30/06/2026 10:08

Rio - Pérola Faria anunciou, nesta segunda-feira (29), o nascimento de Catarina, sua segunda filha com o ator e diretor Mario Bregieira. A bebê nasceu no domingo (28), às 20h23, pesando 3,450 kg e medindo 50 centímetros. Em uma publicação nas redes sociais, a atriz descreveu a chegada da filha como um momento de "renascimento" e agradeceu à equipe médica e à família pelo apoio durante o parto.



"Dia 28/06/2026, às 20h23 chegou a nossa menina. Pesando 3.450 kg e 50 cm. Cheia de charme e personalidade. Mais uma vez nos ensinando sobre amor e mais que nascimento, renascimento. Tivemos um parto muito especial, com acolhimento e presença da Catarina a todo tempo com a gente. E isso graças a Deus que nos apresentou uma equipe maravilhosa", afirmou, antes de citar a obstetra, a ginecologista, a pediatra, as enfermeiras, a fisioterapeuta pélvica e a equipe responsável pelo registro do nascimento.



A atriz também dedicou parte da mensagem aos familiares e destacou a importância da fé durante esse momento. "Obrigada à nossa família que nos apoia e está sempre com a gente, ajudando em tudo o que precisamos. Obrigada, Jesus, por mais esse presente! Um parto respeitoso, no tempo certo e cheio da Sua presença."



Além do anúncio no feed, Pérola compartilhou registros do hospital ao lado da equipe que participou do parto, celebrando a chegada da filha com a legenda: "Encerrando o dia 28/06, com as boas-vindas à princesa Catarina."



A publicação recebeu mensagens de carinho de amigos e famosos. "Que bênção!!! Parabéns papais", escreveu a atriz Stephany Brito. Bianca Fernandes também comemorou a chegada da bebê: "Ah que emocionante!! Nasceu nossa princesinha tão aguardada". Já Gui Boury desejou saúde à recém-nascida: "Uhullll, muita saúde pra ela, família", enquanto Valesca Mezzomo comentou: "Que bênção! Seja bem-vinda!".



Os atores Pérola Faria e Mario Bregieira estão juntos desde os bastidores de "Gênesis", novela da Record TV. O casal oficializou a união em maio de 2023, em uma cerimônia intimista no Rio de Janeiro, e já eram pais de Joaquim, nascido em 2022.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa