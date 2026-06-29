Klebber Toledo fez homenagem de aniversário para Camila Queiroz - Reprodução/Instagram

Klebber Toledo fez homenagem de aniversário para Camila Queiroz Reprodução/Instagram

Publicado 29/06/2026 18:54

Rio - Klebber Toledo, de 40 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (29) para compartilhar uma homenagem para Camila Queiroz, que comemorou seu aniversário de 33 anos no último sábado (27). O ator publicou uma série de fotos com a mulher e falou sobre os sonhos realizados ao lado dela.

fotogaleria

"Nesse fim de semana celebramos o seu aniversário. Hoje torcemos juntos pelo nosso país, mas a verdade é que a minha maior torcida sempre foi pela sua felicidade. A minha maior alegria sempre foi te ver realizar e conquistar os seus sonhos. E, falando em sonhos, você já realizou todos os meus. Espero estar ao seu lado para construirmos muitos outros, juntos", começou o texto.

Ele exaltou a dedicação da atriz com Clara, primeira filha do casal. "Você é a mulher da minha vida, a pessoa que me faz querer ser melhor todos os dias. Tenho muito orgulho de caminhar ao seu lado e de ver a mulher fantástica que você é: uma mãe dedicada e amorosa 24 horas por dia, 7 dias por semana; uma profissional que está sempre buscando se superar, enfrentando novos desafios; uma mulher corajosa, inquieta, mágica… e muito gata".

Klebber Toledo felicitou Camila Queiroz por mais um ano de vida. "Que esse novo ciclo seja repleto de saúde, felicidade, conquistas e momentos inesquecíveis. E que eu tenha o privilégio de viver cada aventura ao seu lado. Feliz aniversário! Vamos juntos para mais um ciclo de aventuras", concluiu.